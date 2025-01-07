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Haberler Yaşam Son dakika! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detaylar: Halime bebeğin ölümünü izlediler!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 07:20

Son dakika! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detaylar: Halime bebeğin ölümünü izlediler!

Son dakika haberi... Türkiye'nin vicdanlarını sızlatan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonun ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fezleke düzenlendi. Fezlekede şüphelilerin kan donduran ifadeleri de yer aldı. Hemşire Bahar Kınık'ın, Halime Alkara bebek ölürken doktor Fırat Sarı'yı aradığı ancak Sarı'nın işi olduğu gerekçesiyle hastaneye gelmediği ve 'müdahaleyi bırakın' dediği fezlekede yer aldı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunda ilaç sattığı yönünde hakkında tespitler bulunan Meryem Küçükoğlu ambulans şoförü Hüseyin Gündüz'den tek seferde 370 bin lira olmak üzere toplam 18 hesap hareketinin olduğu tespit edildi. Meryem Küçükoğlu ifadesinde ise Hüseyin Gündüz'ün evine temizliğe gittiğini ve bunun karşılığında bin lira aldığını söyledi. Ancak hesabına gelen yüzlerce lirayı açıklayamadı.

Oğuzhan UYSAL
Son dakika! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detaylar: Halime bebeğin ölümünü izlediler!

Son dakika haberi: İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin Yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 18 şüpheli tespit edilmişti.

Son dakika! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detaylar: Halime bebeğin ölümünü izlediler!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.

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Son dakika! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detaylar: Halime bebeğin ölümünü izlediler!

BEBEK ÖLÜRKEN FIRAT SARI İŞİM VAR DİYEREK HASTANEYE GELMEDİ

Büyükçemece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2. Dalgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 18 şüpheli hakkında ceza istendi.

Son dakika! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detaylar: Halime bebeğin ölümünü izlediler!

Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şüpheli Çorlu Reyap Hastanesi Başhekim'i İbrahim Oktay hakkında konuşan hemşire Bahar Kınık'ın ifadeleri ise kan dondurdu.

Son dakika! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detaylar: Halime bebeğin ölümünü izlediler!

Halime Alkara bebeğin öldüğü gün ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettiğini söyleyen Bahar Kınık, Fırat Sarı'nın kendisine İşi olduğunu kötü bir bebek ile ilgilendiğini ifade edip gelmediğini belirtti.

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