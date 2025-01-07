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Son dakika! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detaylar: Halime bebeğin ölümünü izlediler!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
07:20
Son dakika! Yenidoğan çetesi soruşturmasında kan donduran detaylar: Halime bebeğin ölümünü izlediler!
Son dakika haberi... Türkiye'nin vicdanlarını sızlatan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonun ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fezleke düzenlendi. Fezlekede şüphelilerin kan donduran ifadeleri de yer aldı. Hemşire Bahar Kınık'ın, Halime Alkara bebek ölürken doktor Fırat Sarı'yı aradığı ancak Sarı'nın işi olduğu gerekçesiyle hastaneye gelmediği ve 'müdahaleyi bırakın' dediği fezlekede yer aldı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunda ilaç sattığı yönünde hakkında tespitler bulunan Meryem Küçükoğlu ambulans şoförü Hüseyin Gündüz'den tek seferde 370 bin lira olmak üzere toplam 18 hesap hareketinin olduğu tespit edildi. Meryem Küçükoğlu ifadesinde ise Hüseyin Gündüz'ün evine temizliğe gittiğini ve bunun karşılığında bin lira aldığını söyledi. Ancak hesabına gelen yüzlerce lirayı açıklayamadı.