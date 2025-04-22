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SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi’nin kilit ismi Nigar Kubilay’dan skandal savunma: Fırat Sarı ile anlaşamadık!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
12:20
SON DAKİKA... İstanbul'da SGK'dan gecelik 8 bin TL almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi çökertildi. Aralarında çete lideri Fırat Sarı'nın da olduğu 30'u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Çetenin kilit ismi olarak bilinen ve 'Kanlı Nigar' denilen hemşire Nigar Kubilay'ın savunması mahkeme heyetini bile şoke etti.