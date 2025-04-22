SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi’nin kilit ismi Nigar Kubilay’dan skandal savunma: Fırat Sarı ile anlaşamadık!

YÖNETİME GİDİP 'YA BEN YA NİGAR' DEMİŞ

Tutuklu sanıklardan hemşire Nigar Kubilay, "Başhemşire olarak çalıştım. Fırat Sarı ile anlaşamadık beni yönetime şikayet etmiş. Yönetim bana 'Fırat Bey ile aynı ortamda bulunma' dedi. Bir süre sonra da kovuldum. Yönetime gidip 'Ya ben Ya Nigar' demiş. Daha sonra başka bir yere geçtim orada Yenidoğan biriminde işe başladım ama Fırat Sarı'nın orasıyla ilgilendiğini öğrendim hatta yönetime gidip daha önce yaşadığımız olayları anlattım. 'Sorun yok' dediler.