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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi’nin kilit ismi Nigar Kubilay’dan skandal savunma: Fırat Sarı ile anlaşamadık!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:20

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi’nin kilit ismi Nigar Kubilay’dan skandal savunma: Fırat Sarı ile anlaşamadık!

SON DAKİKA... İstanbul'da SGK'dan gecelik 8 bin TL almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi çökertildi. Aralarında çete lideri Fırat Sarı'nın da olduğu 30'u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Çetenin kilit ismi olarak bilinen ve 'Kanlı Nigar' denilen hemşire Nigar Kubilay'ın savunması mahkeme heyetini bile şoke etti.

DHA
SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi’nin kilit ismi Nigar Kubilay’dan skandal savunma: Fırat Sarı ile anlaşamadık!

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 30'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına devam ediliyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi’nin kilit ismi Nigar Kubilay’dan skandal savunma: Fırat Sarı ile anlaşamadık!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmaya doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 30 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

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SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi’nin kilit ismi Nigar Kubilay’dan skandal savunma: Fırat Sarı ile anlaşamadık!

Davanın görülmeye devam edilen dördüncü duruşmasında savcı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in savunma yapması bekleniyor.

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi’nin kilit ismi Nigar Kubilay’dan skandal savunma: Fırat Sarı ile anlaşamadık!

YÖNETİME GİDİP 'YA BEN YA NİGAR' DEMİŞ

Tutuklu sanıklardan hemşire Nigar Kubilay, "Başhemşire olarak çalıştım. Fırat Sarı ile anlaşamadık beni yönetime şikayet etmiş. Yönetim bana 'Fırat Bey ile aynı ortamda bulunma' dedi. Bir süre sonra da kovuldum. Yönetime gidip 'Ya ben Ya Nigar' demiş. Daha sonra başka bir yere geçtim orada Yenidoğan biriminde işe başladım ama Fırat Sarı'nın orasıyla ilgilendiğini öğrendim hatta yönetime gidip daha önce yaşadığımız olayları anlattım. 'Sorun yok' dediler.

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi’nin kilit ismi Nigar Kubilay’dan skandal savunma: Fırat Sarı ile anlaşamadık!

Ben epikriz yazmadım hemşirenin sorumluluğunda değildir. Hasta öldüğünde epikriz yazılması gerekir ama sistemde yazılmamış görünüyordu. Ben de yazılması gerektiğini hatırlattım" dedi.