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Giriş Tarihi: 27.11.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:36

SON DAKİKA | Yenidoğan davasında dikkat çeken itiraflar: "Buradakiler anlatmıyor ama bütün hastane biliyordu"

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 8'nci gününde devam ediyor. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Gözde Kul Yadigar, "Duydum ki aşağıya bir oda ayarlanmış. Odada evrakların yapılacağı söyleniyordu. Bir ekip kurulmuş, epikrizler düzenlenecekmiş. Evrakları değiştirip eski epikrizleri atıyorlardı. Sistemde yazan değerler ile evraklar uyuşmuyordu" dedi. Yadigar ayrıca, "Yenidoğan biriminin işletme olduğunu bütün hastane konuşuyordu. Buradakiler tam anlamıyla o süreci anlatmıyor." ifadelerini kullandı

SON DAKİKA | Yenidoğan davasında dikkat çeken itiraflar: Buradakiler anlatmıyor ama bütün hastane biliyordu

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 8. gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada sekreter olarak çalıştığı hastanede hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyerek SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen Gözde Kul Yadigar savunma yaptı.

SON DAKİKA | Yenidoğan davasında dikkat çeken itiraflar: Buradakiler anlatmıyor ama bütün hastane biliyordu

"YENİDOĞAN BİRİMİNİN İŞLETME OLDUĞUNU BÜTÜN HASTANE KONUŞUYORDU"
Birinci Hastanesi'nde sekreterlik yapan tutuksuz sanık Gözde Kul Yadigar savunmasında, "Benim çocuklarım vardı ve bu yüzden çalışmak zorundaydım. Başvuru yaptım evime yakın hastanelere. Birinci Hastanesi kabul etti. Başladığımda eski sekreter bana sadece 2 gün işi gösterdi. Yenidoğan biriminin işletme olduğunu bütün hastane konuşuyordu. Buradakiler tam anlamıyla o süreci anlatmıyor.

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SON DAKİKA | Yenidoğan davasında dikkat çeken itiraflar: Buradakiler anlatmıyor ama bütün hastane biliyordu

Bir whatsapp grubu olduğunu öğrendim. Cansu Hanım'a 'beni ekler misiniz?' dedim. Süreç şöyle ilerliyor; sadece 112 sistemi değil özel ambulans var. Özel hastanelerden hasta alıyorlardı. Hasta bilgilerini atıyorlardı o gruba ve hasta gelecek diyorlardı. Epikrizleri doktor Şeyhmus Çelik yazmıyordu kesinlikle" dedi.

SON DAKİKA | Yenidoğan davasında dikkat çeken itiraflar: Buradakiler anlatmıyor ama bütün hastane biliyordu

"WHATSAPP GRUBUNDAN BİZE HASTA GÖNDERİYORLARDI"
Sanık savunmasının devamında, "Doktor Şeyhmus Çelik alanda durduğunu söylüyor ama haftada 2-3 gün uğruyordu. Alana hiç gelmediği de oluyordu. Fırat Sarı ayda bir iki hastaneye gelirdi. Bize de iyi davranırdı. Yenidoğanda bebeklere ait her şeyi bilen kişi Cansu'dur. Whatsapp grubundan bize hasta gönderiyorlardı. Ay sonu geldiğinde basamak tablosunu istiyorlardı" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Yenidoğan davasında dikkat çeken itiraflar: Buradakiler anlatmıyor ama bütün hastane biliyordu

"ŞEYHMUS ÇELİK YALAN SÖYLEMEYİ BİLE BECEREMEDİ BURADA, HABERİM YOKTU DİYOR"
Sanık Yadigar, "SGK her gün denetime başladı. Üstüne hemen dosya istediler SGK'dan. Sonra bir gün Doğukan geldi 'kızlar size yapmanız gerekenleri anlatacağım' dedi. Kızlara görev veriyordu. Doğukan 'ben keyfimden yapın demiyorum bana da birileri yap dedi o yüzden yapıyorum' dedi.

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