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SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:48
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
07:49
SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...
Son dakika haberleri... İstanbul'da bir yoga merkezinde tecevüz skandalı yaşandı. Yoga kursuna giden 36 yaşındaki öğretmen Fatma N., özel ders sırasında hipnoz halindeyken eğitmen Erol S.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...