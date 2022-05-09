SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...

36 yaşındaki Fatma N. İsimli genç kadın İstanbul Sultangazi'deki bir okulda öğretmenlik yapıyordu. Genç öğretmen internette gördüğü yoga kursu reklamı üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine gitti. Kursa kayıt olan genç kadın derslere başladı. İddiaya göre, yoga eğitimi sırasında eğitmeninin kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.