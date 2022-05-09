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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:49

SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...

Son dakika haberleri... İstanbul'da bir yoga merkezinde tecevüz skandalı yaşandı. Yoga kursuna giden 36 yaşındaki öğretmen Fatma N., özel ders sırasında hipnoz halindeyken eğitmen Erol S.'nin cinsel saldırısına uğradığını öne sürerek savcılığa şikayette bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...

Son dakika haberi... 36 yaşındaki genç öğretmen Fatma N. İstanbul Kağıthane'de gittiği yoga kursunda tecavüze uğradığını iddia etti. Özel ders sırasında yarı uykulu bir haldeyken eğitmen Erol S.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden öğretmen, yaşadıkları sonrası şikayetçi oldu.

SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...

36 yaşındaki Fatma N. İsimli genç kadın İstanbul Sultangazi'deki bir okulda öğretmenlik yapıyordu. Genç öğretmen internette gördüğü yoga kursu reklamı üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine gitti. Kursa kayıt olan genç kadın derslere başladı. İddiaya göre, yoga eğitimi sırasında eğitmeninin kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.

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SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...

YOGADA TECAVÜZ İDDİALARI
Geçtiğimiz günlerde hocasıyla birebir yoga dersi alan kadın, iddiaya göre yarı uykulu vaziyette hipnoz halinde olduğu bir anda eğitmenin tacizine maruz kaldı.

SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...

Eğitmeninin vücudunu ellediğini ileri süren genç öğretmen, taciz ardından cinsel saldırıya uğradı iddia etti. Kurstan çıktıktan sonra karakola giderek eğitmen Erol S. hakkında şikayetçi oldu.

SON DAKİKA | Yoga kursunda tecavüz skandalı! Hipnoz halinde, yarı uykulu bir halde...

ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kadın, eğitmenin yoga dersi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. İfadesi alınan öğretmen, yaklaşık 5 aydır kursta eğitim aldığını, hocasının sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını ileri sürdü.

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