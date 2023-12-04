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Haberler Yaşam Son dakika: Fatih Terim cephesinden açıklama! "İma çirkin, böyle bir belge yok"
Giriş Tarihi: 04.12.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 19:23

Son dakika: Fatih Terim cephesinden açıklama! "İma çirkin, böyle bir belge yok"

Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu "Yüksek gelirli fon" davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasına ilişkin tartışmalar sürerken, teknik direktör Fatih Terim'in avukatları bir açıklama yaptı. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın "Yüksek gelirli fon" adı altında yaptığı vurgunda futbol dünyasından birçok ünlü isim dolandırılmıştı. Davada Fatih Terim, Arda Turan, Ayhan Akman, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Emre Çolak gibi isimlerin de adı geçiyor. Öte yandan Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Fatih Terim cephesinden açıklama! İma çirkin, böyle bir belge yok

SON DAKİKA: FATİH TERİM CEPHESİNDEN AÇIKLAMA!

Son dakika... Türkiye'nin konuştuğu "Yüksek gelirli fon" davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasına ilişkin tartışmalar sürerken, teknik direktör Fatih Terim'in avukatları bir açıklama yaptı.

Davada futbol dünyasının ünlü isimlerinden Fatih Terim, Arda Turan, Ayhan Akman, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Emre Çolak'ın da adı geçiyor.

Son dakika: Fatih Terim cephesinden açıklama! İma çirkin, böyle bir belge yok

Fatih Terim'in avukatlarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son günlerde müvekkil ve ailesi ile ilgili yazılı/görsel basın ile sosyal medya da çıkan haber, yorumlara ilişkin kamuoyunu aydınlatma ve açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

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Son dakika: Fatih Terim cephesinden açıklama! İma çirkin, böyle bir belge yok

'FATİH TERİM FONU' DİYE BİR BELGE YOK

1) Öncelikle belirtmek gerekir ki ; Basında adı geçen Şube müdürünün oluşturduğu iddia edilen fondan "Fatih Terim Fonu" diye söz edilmekte ise de konuyla ilgili Kamu otoriteleri olan BDDK ve SPK incelemelerinde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame de "Fatih Terim Fonu" diye bir tespit , belge bulunmamaktadır.

Son dakika: Fatih Terim cephesinden açıklama! İma çirkin, böyle bir belge yok

Müvekkilimizle ilgisi olmadığı yasal ve idari kurumlarca tespit edilen ve dava dosyasında hiç bahsi geçmeyen "Fatih Terim Fonu" ifadesinin basın tarafından ısrarla kullanılması, müvekkilimizi rencide etmekte ve şahsi itibarına leke sürmektedir.

Bu dayanıksız ve saldırı niteliğindeki ifadenin kullanılmaya devam etmesinin hukuki sonuçlar doğuracağı izahtan varestedir.

Son dakika: Fatih Terim cephesinden açıklama! İma çirkin, böyle bir belge yok

KARA PARA İMASI ÇİRKİN

2) Müvekkilin Banka hesaplarında bulunan ya da bulunmayan paraların kaynağı , kamu denetimine açık kurum (TFF) ve Spor kulüplerinden (Galatasaray) almış olduğu ve son kuruşuna kadar vergisi ödenmiş kelimenin tam anlamıyla alınteriyle kazanmış olduğu paralardır. Bununla ilgili olarak karapara imasında bulunmak son derece çirkin ve aynı zamanda suç teşkil eden ifadelerdir.

3)Müvekkil ve ailesi ile sanık arasında sıradışı özel bir yakınlık olduğu yönünde ki iddialar ise külliyen asılsız olup bu tür magazinsel yaklaşımlar müvekkili ve ailesini son derece rencide etmektedir.
Müvekkilin kişiliğinden ve kariyerinden kaynaklanan geniş bir sosyal çevresi bulunmakta olup bunlarla yemek yemesinde , evlerine misafir olmasında ,düğünlerine davet edilmesinde bir art niyet aranması , imalar da bulunulması basın ve ifade özgürlüğün sınırlarını aşmaktadır.

SON DAKİKA