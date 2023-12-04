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Son dakika: Fatih Terim cephesinden açıklama! "İma çirkin, böyle bir belge yok"
Giriş Tarihi: 04.12.2023 18:48
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
19:23
Son dakika: Fatih Terim cephesinden açıklama! "İma çirkin, böyle bir belge yok"
Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu "Yüksek gelirli fon" davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasına ilişkin tartışmalar sürerken, teknik direktör Fatih Terim'in avukatları bir açıklama yaptı. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın "Yüksek gelirli fon" adı altında yaptığı vurgunda futbol dünyasından birçok ünlü isim dolandırılmıştı. Davada Fatih Terim, Arda Turan, Ayhan Akman, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Emre Çolak gibi isimlerin de adı geçiyor. Öte yandan Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı. İşte detaylar...