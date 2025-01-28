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SON DAKİKA | Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin’i rüyasında görmek için sık sık...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:35
SON DAKİKA | Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin’i rüyasında görmek için sık sık...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan anne Yüksel Güran'ın, okuma-yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Yüksel Güran'ın kızı Narin'i rüyasında görmek için de sık sık uyuduğu bilgisine ulaşıldı.