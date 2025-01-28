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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin’i rüyasında görmek için sık sık...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:35

SON DAKİKA | Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep! Narin’i rüyasında görmek için sık sık...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan anne Yüksel Güran'ın, okuma-yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Yüksel Güran'ın kızı Narin'i rüyasında görmek için de sık sık uyuduğu bilgisine ulaşıldı.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Yüksel Güran’dan cezaevinde ilginç talep! Narin’i rüyasında görmek için sık sık...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran, okuma-yazma öğrenmek için cezaevi yönetimine avukatı aracılığıyla talepte bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Yüksel Güran’dan cezaevinde ilginç talep! Narin’i rüyasında görmek için sık sık...

Cezaevi yönetimi, başvuruyu değerlendireceği belirtildi.

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SON DAKİKA | Yüksel Güran’dan cezaevinde ilginç talep! Narin’i rüyasında görmek için sık sık...

Mahkemenin gerekçeli kararında, ahırdan yaralı bir şekilde eve taşınan kızı Narin'in ölümünü beklediği ifade edilen Yüksel Güran'ın gerekçeli karardan kaldığı Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ndeki tek kişilik koğuşta kızı Narin'i rüyasında görmek için de sık sık uyuduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Yüksel Güran’dan cezaevinde ilginç talep! Narin’i rüyasında görmek için sık sık...

"AHIRDAN YARALI OLARAK EVE TAŞINDI"

Öte yandan, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın gerekçeli kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı.

SON DAKİKA | Yüksel Güran’dan cezaevinde ilginç talep! Narin’i rüyasında görmek için sık sık...

Tüm Türkiye'nin 'katil ve cinayet nedenini' beklediği kararda bu sorular yine yanıtsız kalırken, mahkemenin dikkat çektiği bir detay yürekleri dağladı.

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