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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:44

SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: İstanbul'da 5 gün önce doğan bebeğini sarılık tedavisi için İstanbul'a getiren ve Düzce'deki evlerine dönerken önceki akşam Kuzey Marmara otoyolunda geçirdikleri kazada ölen doktor Yonca Haymana Güngör (33) ile eşi Selman Güngör'ün (33) cenazesi Düzce'de yan yana toprağa verildi.

Hüseyin CUMALI
Ceyhan TORLAK
ENES GÜNEŞ
SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Henüz 5 günlükken anne ve babasız kalan ve kazada ağır yaralanan Su Alya bebeğin tedavisi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Yoğun bakımda olan ve entübe edilen minik bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kadın doğum doktoru olarak görev yaptığı, eşi Selman Güngör'ün ise bir otomotiv firmasında mühendis olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

İstanbul Acıbadem Üniversitesinden mezun olan ve görev yaptığı Düzce'deki hastanede onlarca bebeğin doğumuna eşlik eden doktor Yonca Güngör'ün bebeğine doyamadan kazada ölmesi büyük üzüntü yarattı.

SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

MİNİK BEBEK HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde önceki akşam yaşanan kaza yürekleri dağladı. İstanbul'dan Düzce'ye seyir halinde olan 33 yaşındaki Selman Güngör idaresindeki 81 DY 180 plakalı lüks otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak Akyazı gişelerindeki beton bariyerlere ok gibi saplandı.

SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Olay yerine gelen sağlık ekibi sürücü Selman Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araç içinden yoğun çabalar sonucu çıkartılan 33 yaşındaki eşi Yonca Haymana Güngör ile 5 günlük bebeği Su Alya Güngör ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.