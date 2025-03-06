SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Henüz 5 günlükken anne ve babasız kalan ve kazada ağır yaralanan Su Alya bebeğin tedavisi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Yoğun bakımda olan ve entübe edilen minik bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



