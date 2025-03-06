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SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
07:44
SON DAKİKA | Yürek yakan kazada acı detay! 5 günlük Su Alya bebek yoğun bakıma kaldırılmıştı! Sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi: İstanbul'da 5 gün önce doğan bebeğini sarılık tedavisi için İstanbul'a getiren ve Düzce'deki evlerine dönerken önceki akşam Kuzey Marmara otoyolunda geçirdikleri kazada ölen doktor Yonca Haymana Güngör (33) ile eşi Selman Güngör'ün (33) cenazesi Düzce'de yan yana toprağa verildi.