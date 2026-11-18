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SON DAKİKA… Zindaşti’nin ölüm timine Atina’da ağır darbe! Suikast girişimi öncesi Tahran’da sır görüşme…
Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 12:29
SON DAKİKA… Zindaşti’nin ölüm timine Atina’da ağır darbe! Suikast girişimi öncesi Tahran’da sır görüşme…
SON DAKİKA… Türkiye'deki hücreleri MİT tarafından çökertilen Tahran'ın karanlık taşeronu Naci Şerifi Zindaşti, Balkanlar'dan devşirdiği yeni ölüm timiyle bu kez Atina'da sahneye çıktı. Atina'da savunma sanayisi alanında çalışan iş insanını infaz etmeye hazırlanan şebeke, tetiğe basmaya ramak kala son anda yakalandı. 5 kişilik tim tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Naji Sharifi Zindashti ise uyuşturucu suçları ve iki kişiyi öldürme girişimi nedeniyle tüm dünyada aranıyor.