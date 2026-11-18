ZİNDAŞTİ KİMDİR?

İran asıllı uluslararası bir uyuşturucu baronu ve organize suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashti'nin Türkiye'de ismi ilk kez 2007 yılında Büyükçekmece'de düzenlenen ve yüklü miktarda eroinin ele geçirildiği bir operasyonla duyuldu. Bu suçtan bir süre cezaevinde yatan Zindaşti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti ve yeğeni (şoförü), 2014 yılında İstanbul Büyükçekmece'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Bu saldırının, Yunanistan'da yakalanan büyük bir uyuşturucu sevkiyatının ihbar edilmesi üzerine rakip suç örgütleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Olayın ardından Türkiye ve yurt dışında misilleme cinayetleri yaşandı. İran istihbaratı ile bağlantılı olarak yurt dışındaki İranlı muhaliflere yönelik adam kaçırma ve suikast eylemleri düzenlemekle suçlanan Zindaşti uluslararası düzeyde aranıyor.