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Haberler Yaşam SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:''Kontrol altına alınamıyor!'' Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 20:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:41

SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:''Kontrol altına alınamıyor!'' Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...

Son dakika ABD orman yangını gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle Hollywood için ve bölgede yaşayan 130 bin kişi için tahliye emri verildi. 100 binden fazla kişinin tahliye edildiği bölgede yangın kontrol altına alınamazken can kaybı 5'e yükseldi. Yangın sebebiyle elektrikler kesildi ve okullar tatil edildi.Peki, Los Angeles orman yangını son gelişmeler ne, söndürüldü mü, can kaybı kaça çıktı?

SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:’’Kontrol altına alınamıyor!’’ Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...

Los Angeles orman yangını kontrol altına alınmıyor. şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangında son durum takip ediliyor. Los Angeles tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen olayda Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 7 bin 500 kişilik dev bir ekibin yangına müdahale amacıyla bölgede olduğunu aktardı.Peki, ABD yangını söndürüldü mü, ölü ve yarılı sayısı kaç?

SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:’’Kontrol altına alınamıyor!’’ Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...

ORMANDA BAŞLADI, ŞEHRE YAYILDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor.Ormanlık alanda başlayan yangın, gittikçe yayılarak konutlara ilerledi.Bölgedeki en büyük yangın Palisades'teyken, ardından Eaton yangını geliyor. Sunset, Hurst ve Lidia yangınları da hala aktif. Paris Hilton gibi ünlülere ait birkaç ev de dahil olmak üzere yanan ev ve bina sayısı 2 bini geçti, sayının artması bekleniyor.

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SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:’’Kontrol altına alınamıyor!’’ Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...

LOS ANGELES TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI!

Amerikan film endüstrisiyle özdeşleşmiş, Los Angeles'ın merkezindeki Hollywood Hills bölgesinde yeni bir yangın çıktı.

Acil müdahale ekipleri, kontrolden çıkan diğer yıkıcı orman yangınlarıyla da eşzamanlı olarak mücadele ediyor.

SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:’’Kontrol altına alınamıyor!’’ Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...

KONTROL ALTINA ALINAMIYOR!

Yangınlar nedeniyle onlarca okul kapandı, on binlerce konuta elektrik verilemiyor.Yangınlarla mücadele için 1.400 itfaiye erinin görevlendirildiği bildiriliyor.İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor.Aralarında lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü.

SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:’’Kontrol altına alınamıyor!’’ Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...

EN AZ 5 CAN KAYBI!

ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlarda en az beş kişi hayatını kaybetti. Ormanlık alanlarda başlayan yangınlar, yerleşim alanlarında geniş çaplı yıkıma yol açmaya devam ediyor.

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