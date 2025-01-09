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SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:''Kontrol altına alınamıyor!'' Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
20:41
SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:''Kontrol altına alınamıyor!'' Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...
Son dakika ABD orman yangını gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle Hollywood için ve bölgede yaşayan 130 bin kişi için tahliye emri verildi. 100 binden fazla kişinin tahliye edildiği bölgede yangın kontrol altına alınamazken can kaybı 5'e yükseldi. Yangın sebebiyle elektrikler kesildi ve okullar tatil edildi.Peki, Los Angeles orman yangını son gelişmeler ne, söndürüldü mü, can kaybı kaça çıktı?