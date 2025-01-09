SON DAKİKA:ABD orman yangını gelişmeleri:’’Kontrol altına alınamıyor!’’ Los Angeles orman yangınında 100 binden fazla tahliye...

ORMANDA BAŞLADI, ŞEHRE YAYILDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor.Ormanlık alanda başlayan yangın, gittikçe yayılarak konutlara ilerledi.Bölgedeki en büyük yangın Palisades'teyken, ardından Eaton yangını geliyor. Sunset, Hurst ve Lidia yangınları da hala aktif. Paris Hilton gibi ünlülere ait birkaç ev de dahil olmak üzere yanan ev ve bina sayısı 2 bini geçti, sayının artması bekleniyor.