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Haberler Yaşam GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:36

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Son depremler 13 Mayıs 2025 tarihi ile takip ediliyor. Güne farklı bölgelerde yaşanan sarsıntılar ile uyanan Türkiye, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği noktasında gözlerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine çeviriyor. Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları en çok takip edilen sorular arasında yerini alıyor. İşte, güncel son depremler listesi:

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından zaman zaman etkisini azaltmakla birlikte artçılar görülmeye devam ediyor. Öte yandan Ege Denizi de gece saatlerinde hareketliydi. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi 13 Mayıs 2025:

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün sabah saatlerinde önce İstanbul daha sonra Antalya 3.8 büyüklüğünde sallandı. Gece saatlerinde ise Ege Denizi 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

İşte, son depremler:

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GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:20:46:30 TSİ
Enlem:40.84306 N
Boylam:28.22194 E
Derinlik:10.86 km

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Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Akdeniz - [40.25 km] Kumluca (Antalya)

Tarih:2025-05-13 Saat:07:49:49 TSİ

Derinlik:29.02 km

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Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Tarih:2025-05-13 Saat:07:18:15 TSİ

Derinlik:6.84 km

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2025-05-13 Saat:02:30:12 TSİ

Derinlik:7 km

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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