GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından zaman zaman etkisini azaltmakla birlikte artçılar görülmeye devam ediyor. Öte yandan Ege Denizi de gece saatlerinde hareketliydi. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi 13 Mayıs 2025: