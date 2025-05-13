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GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:36
Son depremler 13 Mayıs 2025 tarihi ile takip ediliyor. Güne farklı bölgelerde yaşanan sarsıntılar ile uyanan Türkiye, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği noktasında gözlerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine çeviriyor. Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları en çok takip edilen sorular arasında yerini alıyor. İşte, güncel son depremler listesi: