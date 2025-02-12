SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler

EGE'DE YAŞANAN DEPREM TÜRKİYEYİ ETKİLER Mİ?

Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölgede "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bir sismik hareketliliğe işaret ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bu depremlerin Türkiye'ye şu an için olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün." dedi.