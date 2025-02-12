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Haberler Yaşam SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler
Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 06:57

SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler

AFAD'ın son dakika verilerine göre Ege Denizi ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde deprem meydana geldi. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremlere dair güncel bilgileri paylaşıyor. İşte il il son depremler ve detaylar...

SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler

Az önce bir deprem mi oldu? Ege Denizi ve çevresinde meydana gelen depremler, İzmir'de hissedildi. AFAD'ın yayımladığı son depremler listesiyle birlikte, sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler anbean güncelleniyor. İşte AFAD verileriyle il il son depremler...

SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ | 12 ŞUBAT BUGÜNKÜ DEPREMLER

Ege Denizi, Adıyaman, Malatya ve çevre bölgelerde sismik hareketlilik sürüyor. AFAD'ın verilerine göre 12 Şubat 2025 tarihinde kaydedilen depremler şu şekilde:

  • Saat 06:24'te Adıyaman Sincik'te 1.2 büyüklüğünde,
  • Saat 06:05'te Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde,
  • Saat 06:02'de Ege Denizi'nde 2.7 büyüklüğünde,
  • Saat 05:56'da Malatya Pütürge'de 1.1 büyüklüğünde,
  • Saat 05:53'te Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde,
  • Saat 05:48'de Irak Simele'de 1.3 büyüklüğünde (Silopi/Şırnak'a 10.66 km mesafede),
  • Saat 05:46'da Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde (Seferihisar/İzmir'e 27.89 km mesafede),
  • Saat 05:23'te Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde,
  • Saat 05:18'de Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.

Bölgedeki depremler, özellikle Ege Denizi'nde art arda yaşanırken, uzmanlar sismik hareketliliğin devam edebileceği konusunda uyarıyor.

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SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler

EGE'DE YAŞANAN DEPREM TÜRKİYEYİ ETKİLER Mİ?

Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölgede "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bir sismik hareketliliğe işaret ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bu depremlerin Türkiye'ye şu an için olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün." dedi.

SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler
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