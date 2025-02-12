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SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler
Giriş Tarihi: 12.02.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
06:57
SON DEPREMLER | Az önce deprem nerede oldu? Ege denizi, İzmir ve il il AFAD son depremler
AFAD'ın son dakika verilerine göre Ege Denizi ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde deprem meydana geldi. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremlere dair güncel bilgileri paylaşıyor. İşte il il son depremler ve detaylar...