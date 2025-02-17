SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ŞUBAT 2025 | Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREMLER TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Peki bölgedeki depremler Türkiye'yi ne derece etkileyebilir?

Merak edilen bu sorunun yanıtını AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün verdi.

Akgün, bölgedeki depremlerin doğal olduğunu söyledi.

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir.

Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz.

Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan.

Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."