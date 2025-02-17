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Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:11

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ŞUBAT 2025 | Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan sismik hareketlilik ardı ardına depremlere neden oluyor. AFAD, bölgedeki sismik hareketliliği "deprem fırtınası" olarak nitelendirdi. Ege Denizi'ndeki depremlerse aralıklı olarak devam ediyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte 17 Şubat 2025 son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ŞUBAT 2025 | Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Santorini adasındaki hareketlilik nedeniyle Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Gelen bilgiye göre bölgede binin üzerinde deprem gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre güncel deprem listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ŞUBAT 2025 | Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

EGE DENİZİ'NDE DEPREMLER SÜRÜYOR

Ege Denizi'nde son olarak saatler 10.46'yı gösterdiğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen bilgiye göre, depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ŞUBAT 2025 | Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREMLER TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Peki bölgedeki depremler Türkiye'yi ne derece etkileyebilir?

Merak edilen bu sorunun yanıtını AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün verdi.

Akgün, bölgedeki depremlerin doğal olduğunu söyledi.

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir.

Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz.

Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan.

Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ŞUBAT 2025 | Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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