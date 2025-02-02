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Haberler Yaşam Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:58

Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?

Dün Ege Denizi'nde art arda yaşanan depremlerin akabinde vatandaşlar teyakkuza geçti. Yaşanan irili ufaklı sarsıntıların ardından bugün saat 10.22'de Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla araştırmaya koyuldu. İşte 2 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi hakkında detaylar.

Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü hakkında detaylar netlik kazanırken Az önce deprem mi oldu sorusu da yanıt buldu. İşte 2 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile son sarsıntıya ilişkin bilgiler.

Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?

SON DAKİKA: EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

Büyüklük 4.7 (MW)
Yer Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih(TS) 02/02/2025 07:22:05
Enlem 36.6786
Boylam 25.3825
Derinlik 6.64 (KM)
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Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?
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Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?
Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA