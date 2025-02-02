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Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
10:58
Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?
Dün Ege Denizi'nde art arda yaşanan depremlerin akabinde vatandaşlar teyakkuza geçti. Yaşanan irili ufaklı sarsıntıların ardından bugün saat 10.22'de Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla araştırmaya koyuldu. İşte 2 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi hakkında detaylar.