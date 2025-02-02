Son Depremler Listesi 2 Şubat 2025: Ege Denizi’nde peş peşe korkutan sarsıntılar! Az önce deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Ege Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü hakkında detaylar netlik kazanırken Az önce deprem mi oldu sorusu da yanıt buldu. İşte 2 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile son sarsıntıya ilişkin bilgiler.