ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MUĞLA'NIN MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 14.25'te bir deprem meydana geldi.

Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde ölçülen depremin, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.