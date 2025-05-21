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Haberler Yaşam ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:45 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 07:45

ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kaydetmeye devam ediyor. 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki depremlerin detaylarını merak ediyor. AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre bugün İstanbul, Kars ve Muğla'da depremler meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler güncel depremler listesinde yer aldı. İşte 21 Mayıs tarihli son depremler listesine dair ayrıntılar...

ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Türkiye, sık sık depremlerin yaşandığı bir ülkedir. Gün içinde meydana gelen çok sayıda depremden bazıları hissedilirken, bazıları fark edilmeden geçiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm bu sarsıntıları kayıt altına alıyor. Son olarak İstanbul, Kars ve Muğla'da depremler meydana geldi. İşte 21 Mayıs 2025 tarihli son depremler...

ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İSTANBUL'DA DEPREM PANİĞİ

İstanbul'da saat 23.36'da meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Yer kabuğunun 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının şiddeti, AFAD tarafından 4.0 olarak açıklandı. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı ancak şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

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ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MUĞLA'NIN MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 14.25'te bir deprem meydana geldi.

Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde ölçülen depremin, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KARS'TA DEPREM

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:11'de Ermenistan Shirak - Kars Akyaka merkezli bir deprem meydana geldi.

3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.16 kilometre derinliğinde kaydedildi.

ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

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