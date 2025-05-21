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ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 07:45
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
07:45
ANLIK SON DEPREMLER 21 MAYIS: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kaydetmeye devam ediyor. 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki depremlerin detaylarını merak ediyor. AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre bugün İstanbul, Kars ve Muğla'da depremler meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler güncel depremler listesinde yer aldı. İşte 21 Mayıs tarihli son depremler listesine dair ayrıntılar...