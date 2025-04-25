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Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
06:58
Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025 tarihi ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar zaman zaman meydana gelmeye devam ediyor. Silivri açıklarında gerçekleşen depremin ardından bazı illerde ve ilçelerde vatandaşlar geceyi açık alanda geçirdi. Yaşanan sarsıntıları sorgulamak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yöneliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, son dakika deprem haberleri: