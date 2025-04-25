Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı ve AFAD ortaklığında hazırlanan ve e-devlet ile giriş yapılan fay hattı haritası ile bölge bölge deprem üretebilecek alanlar sorgulanıyor. Risk bölgeleri, zemin yapısı ve riskin boyutu bu sistem üzerinden görülebiliyor:

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