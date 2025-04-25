Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 06:58

Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025 tarihi ile takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar zaman zaman meydana gelmeye devam ediyor. Silivri açıklarında gerçekleşen depremin ardından bazı illerde ve ilçelerde vatandaşlar geceyi açık alanda geçirdi. Yaşanan sarsıntıları sorgulamak isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yöneliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, son dakika deprem haberleri:

Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler 25 Nisan listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile takip edilebiliyor. Listelerde depremin merkez üssü, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor. İstanbul depremi ardından takip edilen artçılarla birlikte tüm Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen sarsıntılar listede yerini alıyor.

Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 NİSAN 2025

6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. İstanbul ile birlikte Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi iller de depremi hisseden şehirler arasında yer alıyor. Bu noktada bölgede kaydedilen depremlerle birlikte Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılara AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle ulaşabiliyor:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı ve AFAD ortaklığında hazırlanan ve e-devlet ile giriş yapılan fay hattı haritası ile bölge bölge deprem üretebilecek alanlar sorgulanıyor. Risk bölgeleri, zemin yapısı ve riskin boyutu bu sistem üzerinden görülebiliyor:

DİRİ FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Son Depremler Listesi 25 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?