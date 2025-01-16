Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
06:45
Son yüzyılın en önemli projesi: Terörsüz Türkiye
Cumhur İttifakı'nın kararlılığı ve teröre karşı tavizsiz tavrıyla yürüyen Terörsüz Türkiye Hedefi, birçok kesim tarafından manipüle edilse de, sağduyulu kesimlerden destek açıklamaları geliyor. 1994 yılında kurulan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Kendisi de bir terör gazisi olan Aylar, "Terörsüz Türkiye son yüzyılın en büyük, en önemli ve ciddi bir ülke projesidir. Terörsüz Türkiye'nin alt okumalarında terörsüz Ortadoğu, terörsüz dünya, terörsüz insanlık kavramları vardır. Örgüt silahlarını sonsuza kadar gömecek, gittikleri yolun yol olmadığını söyleyerek kendilerini fesih edecektir." dedi.