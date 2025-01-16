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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:27
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
2025 Ocak zammıyla sosyal yardımlarda büyük artış oldu. Sosyal yardım ödemeleri, memur maaş zammı oranında arttı. Memur maaş zammı ile birlikte SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim maaşları yüzde 11,54 arttı. Ne kadar maaş alacağını öğrenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar şimdi de ödemelerin ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyor. Peki; Ocak 2025 soyla yardımlar ne kadar oldu, ne zaman yatacaklar? İşte, detaylar...