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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:27

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

2025 Ocak zammıyla sosyal yardımlarda büyük artış oldu. Sosyal yardım ödemeleri, memur maaş zammı oranında arttı. Memur maaş zammı ile birlikte SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim maaşları yüzde 11,54 arttı. Ne kadar maaş alacağını öğrenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar şimdi de ödemelerin ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyor. Peki; Ocak 2025 soyla yardımlar ne kadar oldu, ne zaman yatacaklar? İşte, detaylar...

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Ocak 2025 zammı ile sosyal yardımlara 11,54 oranında bir artış yapıldı. Memur maaş katsayılarındaki yükselişle birlikte, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim maaşları güncellendi. Peki, 2025 Ocak zammı ile sosyal yardımlar ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranlarıyla birlikte memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

DUL-YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.

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