SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

DUL-YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.

Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.

Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.