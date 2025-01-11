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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 22:45 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:45

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

Enflasyon oranlarıyla memur ve emekli maşının güncellenmesinin ardından sosyal destekler de zamlandı. Birçok kalemde yaşanan artışla birlikte SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı güncellendi. İhtiyaç sahiplerinin her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemeleri de memur maaşıyla aynı oranda zam aldı. Gözler yeni ücretlere çevrildi. Peki Ocak 2025 zammıyla sosyal yardımlar ne kadar oldu, kaç TL yüzde kaç zamlandı? İşte yeni zamlı SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ödemeleri

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

Memur ocak zammıyla sosyal destekler arttı. Enflasyon verileriyle ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardımlar için yeni rakamlar araştırılıyor. SED yardımı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı gibi ödemeler için hesaplar kontrol ediliyor. Peki, sosyal destekeler ne kadar oldu, kaç TL?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

ENFLASYON VERİLERİYLE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.

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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, ARTTI MI?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

DUL-YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.

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