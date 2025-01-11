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SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
22:45
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM 2025 OCAK: SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı kaç TL oldu?
Enflasyon oranlarıyla memur ve emekli maşının güncellenmesinin ardından sosyal destekler de zamlandı. Birçok kalemde yaşanan artışla birlikte SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı güncellendi. İhtiyaç sahiplerinin her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemeleri de memur maaşıyla aynı oranda zam aldı. Gözler yeni ücretlere çevrildi. Peki Ocak 2025 zammıyla sosyal yardımlar ne kadar oldu, kaç TL yüzde kaç zamlandı? İşte yeni zamlı SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ödemeleri