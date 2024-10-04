Sosyal medya çetesin şantaj oyunu! Sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüyorlar

Son olarak savcılığa gelen 30 yaşındaki Kerem D., isimli vatandaş sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyle yaptığı konuşma sonrası yakınlaştığını, ardından karşılıklı birbirlerine müstehcen fotoğraflar attıklarını ancak karşı tarafın bir süre sonra kendisini tehdit ederek para istediğini anlattı.