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Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 06:49

Sosyal medya çetesin şantaj oyunu! Sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüyorlar

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse tüm yaş aralıklarının sosyal medyada kendisine ait profili bulunuyor. Bu kez gençleri hedef alan sosyal medya çetesi, sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüp ele geçirdikleri müstehcen fotoğraflarla tehdit ve şantaj yoluyla para almaya başladı. Dolandırıcıların kurbanlarından biri olan 30 yaşındaki Kerem D, savcılığa yaptığı suç duyurusunda 6 Şubat'ta bir arkadaşlık sitesinden tanıştığını kişiye sohbeti ilerleyince numarasını verdiğini ve bir süre sonra karşılıklı olarak müstehcen fotoğraflar paylaştıklarını söyledi. Mağdur genç adam, daha sonra 'Para vermezsen senin ailene, bütün tanıdıklarına bu fotoğrafları gönderirim' şeklinde mesaj geldiğini, bu durumdan kurtulmak için de karşı tarafa 20 bin lira para verdiğini ifade etti.

ATAKAN IRMAK
Sosyal medya çetesin şantaj oyunu! Sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüyorlar

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse tüm yaş aralıklarının sosyal medyada kendisine ait profili bulunuyor. Dolandırıcılar bu kez genç profilleri sevgili olma bahanesiyle ağına düşürüp ele geçirdikleri müstehcen fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yoluyla para almaya başladı.

Sosyal medya çetesin şantaj oyunu! Sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüyorlar

Son olarak savcılığa gelen 30 yaşındaki Kerem D., isimli vatandaş sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyle yaptığı konuşma sonrası yakınlaştığını, ardından karşılıklı birbirlerine müstehcen fotoğraflar attıklarını ancak karşı tarafın bir süre sonra kendisini tehdit ederek para istediğini anlattı.

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Sosyal medya çetesin şantaj oyunu! Sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüyorlar

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPIYORLAR
İnstagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında sahte isimlerle kadın erkek ayırt etmeden ağlarına düşürdükleri kişileri ikna ederek müstehcen fotoğraflarını alan dolandırıcılık şebekesi karşısındaki kişilerden yüklü miktarda para istemeye başladı.

Sosyal medya çetesin şantaj oyunu! Sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüyorlar

Korkuya kapılan mağdurlar ise talep edilen parayı yatırmak zorunda kalıyor. Para almalarına rağmen fotoğrafları mağdurun yakın çevresine atan şebeke hakkında savcılığa yüzlerce farklı şikâyet başvurusu yapıldı.

Sosyal medya çetesin şantaj oyunu! Sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüyorlar

FOTOĞRAFLARI YAYMAMASI İÇİN 20 BİN LİRA VERDİ
Kerem D., savcılığa yaptığı suç duyurusunda 6 Şubat'ta Hornet isimli arkadaşlık sitesinden bir kişiyle tanıştığını, ikilinin sohbeti ilerletmesinin ardından numaralarını paylaştığını ve bir süre sonra karşılıklı olarak müstehcen fotoğraflar paylaştıklarını anlattı.

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