Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
06:49
Sosyal medya çetesin şantaj oyunu! Sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüyorlar
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse tüm yaş aralıklarının sosyal medyada kendisine ait profili bulunuyor. Bu kez gençleri hedef alan sosyal medya çetesi, sevgili olma bahanesiyle ağlarına düşürüp ele geçirdikleri müstehcen fotoğraflarla tehdit ve şantaj yoluyla para almaya başladı. Dolandırıcıların kurbanlarından biri olan 30 yaşındaki Kerem D, savcılığa yaptığı suç duyurusunda 6 Şubat'ta bir arkadaşlık sitesinden tanıştığını kişiye sohbeti ilerleyince numarasını verdiğini ve bir süre sonra karşılıklı olarak müstehcen fotoğraflar paylaştıklarını söyledi. Mağdur genç adam, daha sonra 'Para vermezsen senin ailene, bütün tanıdıklarına bu fotoğrafları gönderirim' şeklinde mesaj geldiğini, bu durumdan kurtulmak için de karşı tarafa 20 bin lira para verdiğini ifade etti.