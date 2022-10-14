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Haberler Yaşam SOSYAL MEDYA YASASI 2022 maddeleri - içeriği: Sosyal medya yasası 29. madde nedir, kabul edilen maddeler hangileri, onaylandı mı?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 11:46

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 maddeleri - içeriği: Sosyal medya yasası 29. madde nedir, kabul edilen maddeler hangileri, onaylandı mı?

Sosyal Medya Yasası kapsamındaki 40 maddeden 18'i kabul edildi. Meclis, üç ay süren ardından yeniden mesaiye başlarken ilk olarak masada ülke gündeminde birçok farklı konuyu içerisinde barındıran dezenformasyon kanunu yer aldı. Bu yasa teklifinin içerisinde sosyal medya yasası da yer alıyor. Vatandaşlark konuyla ilgili olarak "Sosyal medya yasası nedir, maddeleri nelerdir, ne zaman çıkacak, neler değişecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte meclis gündeminde yer alan sosyal medya yasası maddeleri ve tüm bu detaylar.

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 maddeleri - içeriği: Sosyal medya yasası 29. madde nedir, kabul edilen maddeler hangileri, onaylandı mı?

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Sosyal medya yasa teklifi Meclis'in yeni yasama yılındaki mesaisinde ilk gündeme getirdiği konuydu. Meclis'teki değerlendirmeler sonucunda onay alan yasayla ilgili olarak vatandaşlar detayları merak ediyor. "Sosyal medya yasası maddeleri içeriği 29 madde nedir, kabul edilen maddeler hangileri, onaylandı mı?" soruları ise bu noktada yanıt arıyor. Geçen haftaki görüşmelerde 15 madde kabul edilmişti. Dün geceki görüşmelerdeyse 13 madde daha kabul edilmiş oldu. Peki, sosyal medya yasası maddeleri nelerdir, bu yasa neleri değiştirecek? İşte detaylar.

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 maddeleri - içeriği: Sosyal medya yasası 29. madde nedir, kabul edilen maddeler hangileri, onaylandı mı?

Çocuklar korunacak

Çocuklara yönelik uygulamalar konusunda "ayrıştırılmış hizmet" sunumunun sağlanması ile çocuk kullanıcıların internet ortamında ve sosyal medya mecralarında yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

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SOSYAL MEDYA YASASI 2022 maddeleri - içeriği: Sosyal medya yasası 29. madde nedir, kabul edilen maddeler hangileri, onaylandı mı?

Çocuklar maruz kalmamaları gereken görüntü, ses, yazı vb. içeriklere karşı korunacak.

Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 maddeleri - içeriği: Sosyal medya yasası 29. madde nedir, kabul edilen maddeler hangileri, onaylandı mı?

Haber içerikleri korunacak

Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Böylelikle hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesi ve keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçilmiş olacak.

SOSYAL MEDYA YASASI 2022 maddeleri - içeriği: Sosyal medya yasası 29. madde nedir, kabul edilen maddeler hangileri, onaylandı mı?

Yayılan içerik derhal ortadan kaldırılabilecek

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, içeriğin her site ve platformdan kaldırılması için yeterli olacak.

Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile mahkemeye başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen kişiler artık diğer siteler için başvuru yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Her site için ayrı karar çıkarılması gerekmeyecek.

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