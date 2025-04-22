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Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:36
Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!
Diyarbakır'da G.D. isimli adam sosyal medyadan Z.Y. isimli kadına "harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajı yolladı. Ardından öpücük emojisi attı. Genç kadının şikayeti üzerine hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Mahkeme, hiç tanımadığı kadını sosyal medyadan taciz eden şüphelinin cezasını açıkladı.