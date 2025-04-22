Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!

CİNSEL TACİZ SUÇUNU İŞLEDİ

Savcı, sanığın kullanmış olduğu İnstagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, "harikasın canim, çok tatlısın canım" seklinde mesajlar attığı ve "öpücük emojileri" gönderdiği belirterek, sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve bu nedenle TCK'nin 105/1 1. Cümle, 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Z.Y.'nin avukatı Doğan İpek, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.