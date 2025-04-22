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Haberler Yaşam Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:36

Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!

Diyarbakır'da G.D. isimli adam sosyal medyadan Z.Y. isimli kadına "harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajı yolladı. Ardından öpücük emojisi attı. Genç kadının şikayeti üzerine hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Mahkeme, hiç tanımadığı kadını sosyal medyadan taciz eden şüphelinin cezasını açıkladı.

Hüseyin KAÇAR
Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!

Diyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçen yıl sosyal medya hesabında tanımadığı G.D. tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yaptı.

Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!

Yapılan soruşturmada, "öpücük emojisi" gönderen ve "harikasın canım, çok tatlısın canım" yazan G.D. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. "Cinsel taciz" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında ceza davası açılan G.D.'nin yargılaması sona erdi.

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Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!

Geçtiğimiz günlerde yapılan karar duruşmasında, mahkeme emsal olacak bir karara imza attı. 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!

CİNSEL TACİZ SUÇUNU İŞLEDİ

Savcı, sanığın kullanmış olduğu İnstagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, "harikasın canim, çok tatlısın canım" seklinde mesajlar attığı ve "öpücük emojileri" gönderdiği belirterek, sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve bu nedenle TCK'nin 105/1 1. Cümle, 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Z.Y.'nin avukatı Doğan İpek, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Sosyal medyadan gönderdiği harikasın canım mesajı başını yaktı: Öpücük emojisi cinsel taciz sayıldı!

2 BİN 800 LİRA İDARİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yapılan yargılama sonucu, G.D., gönderdiği 'öpücük emojisi' ve yazdığı mesaj nedeniyle ceza aldı. 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırılan G.D. ile ilgili mahkeme ayrıca, denetim uygulanmasına hükmetti.