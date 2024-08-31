Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
09:48
Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Kamuoyu bazı iğrençliklerle zehirleniyor: Biraz reyting alacağız diye...
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Soruşturmayla ilgili polisin ulaştığı her detayın anında sosyal medyaya düştüğünü belirten Melih Altınok, kamuoyunun "Sapık katili koruyorlar", "Bu bölge hep böyle" türünden iğrençliklerle zehirlendiğini ifade etti.