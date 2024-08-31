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Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:48

Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Kamuoyu bazı iğrençliklerle zehirleniyor: Biraz reyting alacağız diye...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Soruşturmayla ilgili polisin ulaştığı her detayın anında sosyal medyaya düştüğünü belirten Melih Altınok, kamuoyunun "Sapık katili koruyorlar", "Bu bölge hep böyle" türünden iğrençliklerle zehirlendiğini ifade etti.

MELİH ALTINOK
Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Kamuoyu bazı iğrençliklerle zehirleniyor: Biraz reyting alacağız diye...

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Sosyal medyanın da geleneksel basının da gündemi Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran.
Soruşturmayla ilgili polisin ulaştığı her detay anında sosyal medyaya düşüyor.

Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Kamuoyu bazı iğrençliklerle zehirleniyor: Biraz reyting alacağız diye...

Son olarak küçük kızın ağabeyinin kolunda ısırık izi tespit edildiği iddiası ortaya atıldı. Bu tartışma üzerine "Mesele aile içinde" yorumları bile yapıldı.

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Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Kamuoyu bazı iğrençliklerle zehirleniyor: Biraz reyting alacağız diye...

Ne var ki dün gazetelerde yer alan haberlerde, yargısız infaz edilen ağabeyin Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildiği, işlemlerinin ardından tekrar Diyarbakır'a götürülen E.G.'nin gözaltı süresinin uzatıldığı ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre ısırık izinin Narin'e ait çıkmadığı anlatılıyordu.

Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Kamuoyu bazı iğrençliklerle zehirleniyor: Biraz reyting alacağız diye...

Ailenin bir akrabası, E.G.'nin kolundaki ısırıklar için, "Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor" diyor.

Nefretle beslenen trollerin, medyanın etini çiğnediği ailenin içinde bulunduğu hâli siz düşünün.
Bir hukuk devletinde, biraz reyting, iki üç de like alacağız diye insanların onurlarıyla, namuslarıyla oynamanın, hayatlarını kaydırmanın bedeli olması gerekmez mi?

Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Kamuoyu bazı iğrençliklerle zehirleniyor: Biraz reyting alacağız diye...

YILDA 10 BİN, GÜNDE 32 ÇOCUK

Kayıp çocuklarla ilgili istatistiklere baktım. Sorun büyük, öyle ki 25 Mayıs "Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü" ilan edilmiş.
Verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl kaybolan çocuk sayısı 250 bin. Bu sayı dünya genelinde 3 milyona çıkıyor. Her iki dakikada bir çocuk kayboluyor diyebiliriz.
Türkiye'de ise yılda ortalama 10 bin, günde ise 32 çocuk kayboluyor.
Kayıp çocukların kaçının bir daha bulunamadığıyla ilgili sağlıklı verilere ulaşamadığım için paylaşmıyorum.

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