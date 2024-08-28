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Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:50

"Tombalacı bebek" sosyal medyayı salladı! Ailesi ATV'ye konuştu: Bir ince gülüşü var...

Ekranların uzun soluklu sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı Mehmet'i canlandıran Haldun Boysan'a benzerliğiyle dikkat çeken Miran Ege bebek, sosyal medyayı salladı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, birçok kişi "Dedesine bile bu kadar benzemiyordur" gibi yorumlarda bulundu. Minik Miran'ın annesi ATV'ye verdiği röportajda, hamileyken Kurtlar Vadisi'ni çok izlediğini belirterek, "Bir ince gülüşü var o çok benziyor. Somurtarak duruyor bazen ve gıdısını çok benzetiyorlar." dedi.

Tombalacı bebek sosyal medyayı salladı! Ailesi ATV’ye konuştu: Bir ince gülüşü var...

Bir dönem ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde "Tombalacı Mehmet" karakteriyle hafızalara kazınan Haldun Boysan'a benzeyen bebek, sosyal medyayı salladı.

Tombalacı bebek sosyal medyayı salladı! Ailesi ATV’ye konuştu: Bir ince gülüşü var...

Bir sosyal medya platformunda bebeğinin fotoğrafını "Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini" notuyla paylaşan kadın, dikkat çekti.

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Tombalacı bebek sosyal medyayı salladı! Ailesi ATV’ye konuştu: Bir ince gülüşü var...

Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve birbirinden komik yorumlar yapıldı. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

- Karahanlı sadakatini takdir ediyor evlat

- Kokoreçler kralı olacak büyüyünce

- O değilde tek seferde 3 yarım kokoreç yerdi

Tombalacı bebek sosyal medyayı salladı! Ailesi ATV’ye konuştu: Bir ince gülüşü var...

"BİR İNCE GÜLÜŞÜ VAR..."

Öte yandan, sosyal medyada gündem olan minik Miran'ın ailesi ATV'ye konuştu.

Tombalacı bebek sosyal medyayı salladı! Ailesi ATV’ye konuştu: Bir ince gülüşü var...

Hamileyken Kurtlar Vadisi'ni çok izlediğini belirten Miran'ın annesi, "Bir ince gülüşü var o çok benziyor. Somurtarak duruyor bazen ve gıdısını çok benzetiyorlar." dedi.

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