Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:50
"Tombalacı bebek" sosyal medyayı salladı! Ailesi ATV'ye konuştu: Bir ince gülüşü var...
Ekranların uzun soluklu sevilen dizisi Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı Mehmet'i canlandıran Haldun Boysan'a benzerliğiyle dikkat çeken Miran Ege bebek, sosyal medyayı salladı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, birçok kişi "Dedesine bile bu kadar benzemiyordur" gibi yorumlarda bulundu. Minik Miran'ın annesi ATV'ye verdiği röportajda, hamileyken Kurtlar Vadisi'ni çok izlediğini belirterek, "Bir ince gülüşü var o çok benziyor. Somurtarak duruyor bazen ve gıdısını çok benzetiyorlar." dedi.