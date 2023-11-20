Sosyetenin yeni gözdesi! Fiyatı cep yakıyor...

Kalite bazında hurmamız gayet güzel, Türkiye'nin her tarafından talep var. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elimde hafif bereli bir hurmamız var. Biz bu bereli hurmaları kurutmada kullandığımız için yani geri dönüşüm diye adlandırabiliriz. Bu sene kuru hurmanın fiyatı 150-200 lira arasında geziyor.