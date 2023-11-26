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Haberler Yaşam ‘Sözde Çevreci’ İZSU Çiğli’de suçüstü yakalandı! ‘Temizliyoruz’ dedi pis suyu denize bastı
Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 09:26

‘Sözde Çevreci’ İZSU Çiğli’de suçüstü yakalandı! ‘Temizliyoruz’ dedi pis suyu denize bastı

'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' hikayesi İzmir'de gerçek oldu. İZSU Genel Müdürlüğü'nün algı operasyonu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nün 'suçüstü' operasyonu ile yerle bir oldu. "Yüzülebilir körfez hayaline adım adım yaklaşıyoruz' yalanı ile İzmirlileri kandırmaya çalışan İZSU, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine gelen atık suları arıtmadan, denize kaçak deşarj ederken suçüstü yakalandı. İZSU'nun altına imza attığı çevre skandalı, bakanlığa bağlı ekipler tarafından fotoğraf ve çekilen videolarla da belgelendi. 733 bin 036 lirası denize kaçak deşarjdan olmak üzere İZSU'ya toplamda 1 milyon 465 bin 898 lira para cezası kesildi.

ERTAN GÜRCANER
‘Sözde Çevreci’ İZSU Çiğli’de suçüstü yakalandı! ‘Temizliyoruz’ dedi pis suyu denize bastı

İZSU'nun geçtiğimiz Eylül ve Ekim ayında analiz sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıp 'temiz' dediği iç körfez, Çevre ve Şehirciliğin il sağlık müdürlüğü ile birlikte yaptığı ölçümlerde iddia edilenin aksine çok kirli çıktı. İZSU'nun altına imza attığı 'kamuoyunu yanıltma operasyonunun' yankıları hafızalardaki tazeliğini korurken bu sefer de kentte kaçak deşarj skandalı patlak verdi.

‘Sözde Çevreci’ İZSU Çiğli’de suçüstü yakalandı! ‘Temizliyoruz’ dedi pis suyu denize bastı

ÇOK SAYIDA İHBAR GELDİ

Son 10 gündür Çiğli'de oturan vatandaşlardan CİMER'e ve Bakanlığın ihbar hattı ALO 181'e 100'ü aşkın pis koku şikayeti geldi. Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, kokunun kaynağını tespit edip önlem almak için çalışma başlattı.

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‘Sözde Çevreci’ İZSU Çiğli’de suçüstü yakalandı! ‘Temizliyoruz’ dedi pis suyu denize bastı

ÖNLEM ALMAK YERİNE HEDEF ŞAŞIRTMAYI TERCİH ETTİ

Eylül ve Ekim aylarında kamuoyu ile paylaştığı deniz suyu analiz sonuçlarında insan dışkısı kaynaklı kolibasili değerlerini yok denecek kadar az göstererek halkı yanıltan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku sorununda da benzer yöntem izlemeyi tercih etti. Önlem almak yerine her zaman olduğu gibi bu sefer de çareyi hedef şaşırtmakta buldu. İZSU, açıklama yaparak pis kokunun arıtma tesisinden değil Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklandığını öne sürdü. Ardından da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü denetim yapmamakla suçladı.

‘Sözde Çevreci’ İZSU Çiğli’de suçüstü yakalandı! ‘Temizliyoruz’ dedi pis suyu denize bastı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' hikayesi İzmir'de gerçek oldu. Bakanlık, yaptığı denetimle İZSU'nun 'Sözde çevreci' maskesini düşürdü. Bölgedeki incelemelerini sürdüren bakanlığa bağlı ekipler, sanayi tesislerinin yanı sıra koku ölçümü yapmak için Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine de gitti. Ekipler tesiste koku ölçümü yaptığı sırada İZSU, İzmir'in dört bir yanından kolektörler aracılığı ile Arıtma tesisine yönlendirilen ve önemli bir bölümü insan dışkısı kaynaklı pis sudan oluşan atıkları arıtmadan, kaçak olarak denize baypas etti.

‘Sözde Çevreci’ İZSU Çiğli’de suçüstü yakalandı! ‘Temizliyoruz’ dedi pis suyu denize bastı

'Sözde çevreci' İZSU'nun altına imza attığı doğa katliamı, koku ölçümü yapan ekiplerin dikkati ve titiz çalışması sayesinde ortaya çıkarıldı. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan ekipler İZSU eliyle yaşanan çevre felaketini tuttuğu tutanakla kayıt altına aldı.

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