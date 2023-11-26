Haberler Yaşam ‘Sözde Çevreci’ İZSU Çiğli’de suçüstü yakalandı! ‘Temizliyoruz’ dedi pis suyu denize bastı

Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 09:26

‘Sözde Çevreci’ İZSU Çiğli’de suçüstü yakalandı! ‘Temizliyoruz’ dedi pis suyu denize bastı

'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar' hikayesi İzmir'de gerçek oldu. İZSU Genel Müdürlüğü'nün algı operasyonu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nün 'suçüstü' operasyonu ile yerle bir oldu. "Yüzülebilir körfez hayaline adım adım yaklaşıyoruz' yalanı ile İzmirlileri kandırmaya çalışan İZSU, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine gelen atık suları arıtmadan, denize kaçak deşarj ederken suçüstü yakalandı. İZSU'nun altına imza attığı çevre skandalı, bakanlığa bağlı ekipler tarafından fotoğraf ve çekilen videolarla da belgelendi. 733 bin 036 lirası denize kaçak deşarjdan olmak üzere İZSU'ya toplamda 1 milyon 465 bin 898 lira para cezası kesildi.