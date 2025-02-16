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Sözleşmeli Er Abdullah Kaya kazada hayatını kaybetti: Nişan detayı yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
12:25
Sözleşmeli Er Abdullah Kaya kazada hayatını kaybetti: Nişan detayı yürekleri dağladı!
Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın, nişanı için izin alıp memleketi Erzurum'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Cenazede, Kaya'nın sözlüsü Nefise Öztürk, güçlükle ayakta durabildi…