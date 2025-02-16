Sözleşmeli er Bingöl’deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...

"NİŞANLANMAK İÇİN GELİYORDU..."

6'ncı Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın, nişanı için izin aldığı ve evine gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Cenazede güçlükle konuşan Ali Kaya, "Oğlum nişanlanmak için buraya izne geliyordu. Bingöl'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti" diye konuştu.