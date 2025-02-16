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Haberler Yaşam Sözleşmeli er Bingöl'deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:26

Sözleşmeli er Bingöl'deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...

Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın, nişanı için izin alıp memleketi Erzurum'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Cenazede, Kaya'nın sözlüsü Nefise Öztürk, güçlükle ayakta durabildi.

DHA
Sözleşmeli er Bingöl’deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...

Kaza, 13 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında, kar yağışının etkili olduğu Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Şırnak'tan Erzurum'a giden 33 CFU 60 plakalı, Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsü, virajlı yolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Otobüsteki 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Sözleşmeli er Bingöl’deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...

KAYA AİLESİNİN 6 ÇOCUĞUNDAN 3'ÜNCÜSÜYDÜ!

Kazada ölen Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın (28) cenazesi, doğup büyüdüğü Erzurum'un Pasinler ilçesi kırsal Alvar Mahallesi'ne getirildi. Kaya ailesinin 6 çocuğundan 3'üncüsü olan Abdullah Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, namazın kılınacağı alana taşındı.

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Sözleşmeli er Bingöl’deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...

ACILI BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Görevli askerin, oğlunun fotoğrafını yakasına taktığı Ali Kaya (56), gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, Abdullah Kaya'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişanı için geliyormuş | Video

Sözleşmeli er Bingöl’deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...

Kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Kaya, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Sözleşmeli er Bingöl’deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...

"NİŞANLANMAK İÇİN GELİYORDU..."

6'ncı Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın, nişanı için izin aldığı ve evine gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Cenazede güçlükle konuşan Ali Kaya, "Oğlum nişanlanmak için buraya izne geliyordu. Bingöl'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti" diye konuştu.

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