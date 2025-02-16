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Sözleşmeli er Bingöl'deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
12:26
Sözleşmeli er Bingöl'deki kazada hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı! Nişanı için geliyormuş...
Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın, nişanı için izin alıp memleketi Erzurum'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Cenazede, Kaya'nın sözlüsü Nefise Öztürk, güçlükle ayakta durabildi.