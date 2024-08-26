Giriş Tarihi: 26.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
16:17
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA: 2024 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmei öğretmen alımı yapılacağı duyurulmuştu. KPSS puanlarıyla kontenjana dahil olan adaylar için 1 Temmuz itibarıyla sözlü sınav uygulandı. Mülakat sürecinin sona ermesinin ardından adaylar sonuç ekranı başında yerlerini aldı. Değerlendirme puanına yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat etki ediyor. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranı