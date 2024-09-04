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Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 07:59

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2024 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan atamada 20 bin öğretmen alımı gerçekleştirilecek. KPSS puanlarıyla ilgili bölümlerin kontenjanlarına giren adaylar 1 Temmuz itibarıyla sözlü sınava girdi. Mülakat sürecinin sona ermesinin ardından en kısa sürede atamalarının yapılmasını bekleyen öğretmenler sonuç ekranı başında yerini aldı. KPSS puanıyla yanı değerlendirme yüzdesine sahip sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2024 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin sözleşmeli öğretmenin mülakat sonuçlarının ilan edilmesi bekliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında tamlarının gerçekleştirmesini bekleyen adaylar sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. İşte 20 bin öğretmen ataması sözlü mülakat sonuç sorgulama

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2024 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

SON DAKİKA BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA!
Öğretmen atamalarıyla ilgili son duruma değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf ekin şu açıklamalarda bulundu:
Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2024 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2024 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2024 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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