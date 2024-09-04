Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:59
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2024 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan atamada 20 bin öğretmen alımı gerçekleştirilecek. KPSS puanlarıyla ilgili bölümlerin kontenjanlarına giren adaylar 1 Temmuz itibarıyla sözlü sınava girdi. Mülakat sürecinin sona ermesinin ardından en kısa sürede atamalarının yapılmasını bekleyen öğretmenler sonuç ekranı başında yerini aldı. KPSS puanıyla yanı değerlendirme yüzdesine sahip sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranı