Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet ekranı: MEB mülakat yeri sorgulama ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 20:04

45 bin öğretmen atama takvimi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet ile sorgulanıyor. Sözlü sınav merkezinin ilanı arama geçmişlerindeki yerini aldı. MEB mülakat yeri sorgulama ekranı üzerinde araştırmalar sürüyor. Bakan Mahmut Özer'in aktardığına göre sözlü mülakat sonrası atama tercihleri yapılacak daha sonra öğretmenler Eylül ayı itibarıyla göreve başlayacak. Peki, 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgulama ekranı…