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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet ekranı: MEB mülakat yeri sorgulama ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 20:04

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet ekranı: MEB mülakat yeri sorgulama ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

45 bin öğretmen atama takvimi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet ile sorgulanıyor. Sözlü sınav merkezinin ilanı arama geçmişlerindeki yerini aldı. MEB mülakat yeri sorgulama ekranı üzerinde araştırmalar sürüyor. Bakan Mahmut Özer'in aktardığına göre sözlü mülakat sonrası atama tercihleri yapılacak daha sonra öğretmenler Eylül ayı itibarıyla göreve başlayacak. Peki, 2023 sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgulama ekranı…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet ekranı: MEB mülakat yeri sorgulama ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri 2023 araştırılıyor. Nisan ayı içerisinde tamamlanacak mülakatlar sonrası tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. MEB sözlü sınav yeri sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Adaylar sınav yerini sorguluyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgulama ekranı…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet ekranı: MEB mülakat yeri sorgulama ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklandı.

MEB son dakika "2023 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarına ilişkin sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır." duyurusunu paylaştı.

İşte MEB mülakat yeri sorgulama ekranı:

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet ekranı: MEB mülakat yeri sorgulama ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet ekranı: MEB mülakat yeri sorgulama ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Yayımlanan 45 bin öğretmen ataması takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet ekranı: MEB mülakat yeri sorgulama ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.

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