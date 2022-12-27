Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli memur kadroya geçmeyi bekliyor. Bakan Bilgin tarafından verilen müjde son adıma geldi. Başkan Erdoğan'a sunulan çalışmanın son hali yasalaşmayı bekliyor. Yaklaşık 550 personel sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, şartlar neler, kimleri kapsıyor sorularına yanıt arıyor. Sağlık çalışanları, din görevlileri, öğretmen ve daha birçok kamuda çalışan memur yasa ardından kadro alacak. Kapsam genişlerken çalışma rotası çizildi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, şartları neler? İşe, sözleşmeliye kadro son dakika haberleri 2022…