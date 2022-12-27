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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:58

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli memur kadroya geçmeyi bekliyor. Bakan Bilgin tarafından verilen müjde son adıma geldi. Başkan Erdoğan'a sunulan çalışmanın son hali yasalaşmayı bekliyor. Yaklaşık 550 personel sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, şartlar neler, kimleri kapsıyor sorularına yanıt arıyor. Sağlık çalışanları, din görevlileri, öğretmen ve daha birçok kamuda çalışan memur yasa ardından kadro alacak. Kapsam genişlerken çalışma rotası çizildi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, şartları neler? İşe, sözleşmeliye kadro son dakika haberleri 2022…

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro Meclis gündemindeki yerini alıyor. Geçtiğimiz gün Bakan Bilgin tarafından Pazartesi günü Başkan Erdoğan'a sunulacağı aktarılan sözleşmeli memura kadro çalışması son halini aldı. 4B sözleşmeli personel araştırmalarına hız kazandırdı. Yıl bitmeden çözüme kavuşacak çalışmalar arasında yer alan kadro düzenlemesi son adımda. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son dakika haberleri ile son durum…

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EK GÖSTERGEDEN SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASINA KADAR!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz."

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Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihi hakkında şunları aktarmıştı:

"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."

Sözleşmeliye kadro Meclis detaylarının aktarılması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro hakkında detayları aktardı:

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.

Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

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