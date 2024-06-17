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Giriş Tarihi: 17.06.2024 22:41 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 22:41

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Türkiye yayınladı! Müjde Squid Game yeni sezon o tarihte geliyor!

Squid Game, Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. Ekonomik sorunlar yaşayan 456 oyuncunun büyük ödülü kazanabilmek için bir dizi ölümcül çocuk oyunu oynaması üzerinde ilerleyen Squid Game 2. sezon tarihi duyuruldu. 456 numara oyunun kurallarını bozmaya geliyor. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Türkiye yayınladı! Müjde Squid Game yeni sezon o tarihte geliyor!

Üç yıllık aranın ardından Squid Game hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Sürükleyici konusu, büyüleyici performansı ile dikkat çeken Squid Game 2. sezonu ile dönüyor. Uzun aranın ardından dönüş tarihi için açıklama geldi. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, yeni sezona dair tüm gelişmeler...

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Türkiye yayınladı! Müjde Squid Game yeni sezon o tarihte geliyor!

SQUİD GAME 2. SEZONU İÇİN MÜJDE GELDİ!

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Oyunun kurallarını bozmaya kararlı. Squid Game 2. sezonuyla yakında sadece Netflix'te." açıklamalarına yer verildi.

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Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Türkiye yayınladı! Müjde Squid Game yeni sezon o tarihte geliyor!

SQUİD GAME 2. SEZON POTANSİYEL ÇIKIŞ TARİHİ

Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in Aralık 2024'de yayınlanması bekleniyor. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi-Hun) verdiği röpartajda "Squid Game"in ikinci sezonunun Aralık ayında geleceğini söyledi.

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Türkiye yayınladı! Müjde Squid Game yeni sezon o tarihte geliyor!

SQUİD GAME 2. SEZON OYUNCU KADROSU
Her ne kadar birçok oyuncu 2. sezonda geri dönmeyecek olsa da, ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), diğer adıyla Oyuncu 456 geri dönecek.

Favori karakterlerimizin çoğu 1. Sezonda öldü. Yeni yüzler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, "Sweet Home" dizisinden Park Gyu-young ve Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, "Move to Heaven" dizisinden Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun (diğer adıyla Big Bang'in T.O.P'ü), Roh Jae-won ve "D.P" dizisinden Won Ji-An yer alıyor.

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Türkiye yayınladı! Müjde Squid Game yeni sezon o tarihte geliyor!

SQUİD GAME'İ KİM KAZANIYOR?
Yarışmacıların hayatlarını ortaya koyduğu ölümcül müsabaka farklı senaryolarla sonuçlanabilir. Netflix'in izlenme rekorlarını altüst eden dizisi Squid Game'in sonunda yalnızca bir yarışmacı galip gelmişti. Seong Gi-hun şansının da yaver gitmesiyle büyük para ödülünü kazanmıştı

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