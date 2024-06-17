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Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix Türkiye yayınladı! Müjde Squid Game yeni sezon o tarihte geliyor!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
22:41
Squid Game, Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. Ekonomik sorunlar yaşayan 456 oyuncunun büyük ödülü kazanabilmek için bir dizi ölümcül çocuk oyunu oynaması üzerinde ilerleyen Squid Game 2. sezon tarihi duyuruldu. 456 numara oyunun kurallarını bozmaya geliyor. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?