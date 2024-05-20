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Giriş Tarihi: 20.05.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 14:05

Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! Squid Game yeni sezon çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey!

Netflix, "Squid Game"in ilk sezonunu Eylül 2021'de yayınladı. İzlenme saati bakımından platformun bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan yapım eleştirmenlerden de büyük ilgi görürken 2022'de 14 Emmy ödülüne aday gösterildi ve Hwang'a verilen olağanüstü yönetmenlik ödülü de dahil olmak üzere bunlardan altısını kazanmıştı. Geri dönüşü sabırsızlıkla beklenen Sguid Game yeni sezon tarihi Netflix Türkiye tarafından duyuruldu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! Squid Game yeni sezon çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey!

Üç yıllık aranın ardından Squid Game hayranlarını mutlu edecek haber geldi. Squid Game 2. sezonu ile dönüyor. İlk sezonun 456 yarışmacısından biri hariç hepsi ölmüştü. İlk sezonunun sonunda Gi-Hun her şeye rağmen oyunu kazanmayı ve hayatta kalmayı başarmıştı. İkinci sezonun ana konusunu ise Gi Hun'un intikamı olacak. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, yeni sezona dair tüm gelişmeler...

Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! Squid Game yeni sezon çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey!

SQUİD GAME 2. SEZONU İÇİN MÜJDE GELDİ!

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Oyunun kurallarını bozmaya kararlı. Squid Game 2. sezonuyla yakında sadece Netflix'te." açıklamalarına yer verildi.

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Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! Squid Game yeni sezon çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey!

SQUİD GAME 2. SEZON POTANSİYEL ÇIKIŞ TARİHİ

Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in Aralık 2024'de yayınlanması bekleniyor. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi-Hun) verdiği röpartajda "Squid Game"in ikinci sezonunun Aralık ayında geleceğini söyledi.

Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! Squid Game yeni sezon çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey!

SQUİD GAME 2. SEZON OYUNCU KADROSU
Her ne kadar birçok oyuncu 2. sezonda geri dönmeyecek olsa da, ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), diğer adıyla Oyuncu 456 geri dönecek.

Favori karakterlerimizin çoğu 1. Sezonda öldü. Yeni yüzler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, "Sweet Home" dizisinden Park Gyu-young ve Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, "Move to Heaven" dizisinden Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun (diğer adıyla Big Bang'in T.O.P'ü), Roh Jae-won ve "D.P" dizisinden Won Ji-An yer alıyor.

Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! Squid Game yeni sezon çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey!

SQUİD GAME'İ KİM KAZANIYOR?
Yarışmacıların hayatlarını ortaya koyduğu ölümcül müsabaka farklı senaryolarla sonuçlanabilir. Netflix'in izlenme rekorlarını altüst eden dizisi Squid Game'in sonunda yalnızca bir yarışmacı galip gelmişti. Seong Gi-hun şansının da yaver gitmesiyle büyük para ödülünü kazanmıştı

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