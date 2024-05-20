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Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! Squid Game yeni sezon çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
14:05
Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu! Squid Game yeni sezon çıkış tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve bilmeniz gereken her şey!
Netflix, "Squid Game"in ilk sezonunu Eylül 2021'de yayınladı. İzlenme saati bakımından platformun bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan yapım eleştirmenlerden de büyük ilgi görürken 2022'de 14 Emmy ödülüne aday gösterildi ve Hwang'a verilen olağanüstü yönetmenlik ödülü de dahil olmak üzere bunlardan altısını kazanmıştı. Geri dönüşü sabırsızlıkla beklenen Sguid Game yeni sezon tarihi Netflix Türkiye tarafından duyuruldu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?