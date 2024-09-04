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Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 11:10

Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

Squid Game 2. Sezon bu yıl geliyor. Güney Kore yapımı distopik gerilim dizisi Eylül 2021'de yayınlandığında dil engellerini aşmış ve Netflix'in şimdiye kadarki en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. Sürükleyici olay örgüsü, oyuncuların büyüleyici performansları ve ölümcül bir dizi oyunları ile izleyicilerden tam not almayı başaran dizinin yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyordu. Squid Game yeni sezon tarihi hakkında açıklama Netflix Türkiye'den geldi. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölümden oluşacak? İşte kalamar oyununa dair bilmeniz gereken her şey…

Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

Squid Game dizisinin merakla beklenen ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Ölümüne gerçekleşen zeka mücadelesi ile yayınlanır yayınlanmaz küresel sansasyon yaratan yapım tüm dünyada ilgi odağı oldu. Peki yeni ikinci sezon bölümleri hakkında hangi detaylara sahibiz? Squid Game yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte kalamar oyununa dair bilmeniz gereken her şey…

Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

SQUID GAME 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Netflix'in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu.

Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.

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Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

''ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR''

"Asıl oyun şimdi başlıyor." sloganı ile üç yıl aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşacak olan yapımın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı.

Fragmanda da başrol olan 456 numarayı vurgulayan dizi, gerilimli bir sezon ile Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

3. VE FİNAL SEZONU İÇİN ONAY ALDI

Ayrıca dizi, 2. sezonun ardından 3. ve final sezonu için de onay aldı. Buna göre, dizinin hikayesi 2025 yılında sona erecek.

Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

SQUİD GAME SEZON 2 İLK BAKIŞ
Şubat ayında Netflix, Squid Game Sezon 2'nin ilk tanıtım klibi yayınladı . 2024'te platforma ne geleceğini gösteren bir videoda Netflix, Kore gerilim filminin bir sonraki bölümünü gösteriyor.

Gi-hun (Lee Jung-jae) havaalanında yürürken görülüyor ve telefonda bir adam ona "Yaptığın seçimden pişman olacaksın." diyor. Gi-hun cevaplıyor: "Seni bulacağım. Ne pahasına olursa olsun."

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