Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

SQUİD GAME SEZON 2 İLK BAKIŞ

Şubat ayında Netflix, Squid Game Sezon 2'nin ilk tanıtım klibi yayınladı . 2024'te platforma ne geleceğini gösteren bir videoda Netflix, Kore gerilim filminin bir sonraki bölümünü gösteriyor.

Gi-hun (Lee Jung-jae) havaalanında yürürken görülüyor ve telefonda bir adam ona "Yaptığın seçimden pişman olacaksın." diyor. Gi-hun cevaplıyor: "Seni bulacağım. Ne pahasına olursa olsun."