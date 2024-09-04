Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:10
Squid Game 2. sezon tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?
Squid Game 2. Sezon bu yıl geliyor. Güney Kore yapımı distopik gerilim dizisi Eylül 2021'de yayınlandığında dil engellerini aşmış ve Netflix'in şimdiye kadarki en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. Sürükleyici olay örgüsü, oyuncuların büyüleyici performansları ve ölümcül bir dizi oyunları ile izleyicilerden tam not almayı başaran dizinin yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyordu. Squid Game yeni sezon tarihi hakkında açıklama Netflix Türkiye'den geldi. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var, kaç bölümden oluşacak? İşte kalamar oyununa dair bilmeniz gereken her şey…