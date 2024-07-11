Srebrenitsa Katliamı nedir, ne zaman yaşandı, hangi ülke yaptı? Srebrenitsa Soykırımı tarihi ve sonuçları

Srebrenitsa katliamı nedir, hangi ülke yaptı sorusu, araştırılmaya devam ediyor. 1995 yılında masum 8 bin Boşnak vatandaşının Sırplar tarafından katledildi. Peki, Srebrenitsa katliamı nedir, hangi ülke yaptı, soykırım olarak kabul ediliyor mu?