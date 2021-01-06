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uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Ünlü bilim insanı , sayısız araştırmaya ve çalışmaya imzasını attı. 2018'de hayatını kaybeden Hawking, bilime birçok katkı yaptı. Bununla birlikte Hawking, insanlığın yok olmasına sebep olabilecek tehditlere karşı da sayısız kez uyarılarda bulundu. Ünlü fizikçinin uyarıları bir kere daha gündeme geldi. Bunun sebebi ise 'nın geçtiğimiz gün yaptığı flaş gök taşı açıklamasından kaynaklanıyor. Stephen Hawking'in evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 18:03
Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi , uzaydan gelebilecek tehlikelere karşı çalışmalarına ve gözlemlerine hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte NASA, Eyfel Kulesi büyüklüğünde bir gök taşının Dünya'ya yakın bir mesafeden geçeceğini duyurdu. Bu gök taşı bilim insanlarını da alarma geçirdi. Gök taşının Nostradamus'un bir kehanetiyle örtüşmesi de, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Her ne kadar Nostradamus'un kehaneti konuşulsa da, birçok kişi kahinlerin bulunduğu kehanetlerin gerçekçi olmadığını, fakat ve başka bilim insanlarının potansiyel tehlikeler karşısında yaptığı uyarıların gerçekleşebileceğini belirtti. Stephen Hawking, gök taşlarına karşı daha önce açıklama yapmıştı. Kıyamet senaryoları tekrardan tartışılmaya başlandı. 2018'de hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de korkutan uyarıları yeniden gündeme geldi.

Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

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Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

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