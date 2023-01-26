Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Türkiye'de çocuklar arasında yayılan 'Streptokok' (Strep A) bakterisi, Ankara'da can aldı. 3 yaşındaki Aras Sönmez, dünyada sıklıkla görülmeye başlayan bakteri yüzünden hayatını kaybetti. Soğuk algınlığı gibi başlayan hastalık sonucu Sönmez, hayata gözlerini yumdu. Yaşanan elim olaydan sona ebeveynler "Strep A nasıl bulaşır, tedavisi var mı?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle İngiltere'de onlarca çocuğun ölümüne yol açmasıyla gündem olmuştu. Peki, Strep A belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Strep a nedir, nasıl bi bakteridir? İşte detaylar