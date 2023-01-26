Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

STREP A TEDAVİSİ VAR MI, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağırlaşmamış vakalarda antibiyotik ile tedavi edilebilen A Grubu Strep bakterileri boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonları ile baş gösteriyor. Strep A bakterileri, daha ciddi olabilecek bazı hastalıklarla da neden olabiliyor. Bunlardan en tehlikelisi de çoğunlukla çocukları etkileyen kızıl hastalığı olarak bilinen scarlet.

STREP A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.