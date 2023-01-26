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Haberler Yaşam Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 14:01

Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Türkiye'de çocuklar arasında yayılan 'Streptokok' (Strep A) bakterisi, Ankara'da can aldı. 3 yaşındaki Aras Sönmez, dünyada sıklıkla görülmeye başlayan bakteri yüzünden hayatını kaybetti. Soğuk algınlığı gibi başlayan hastalık sonucu Sönmez, hayata gözlerini yumdu. Yaşanan elim olaydan sona ebeveynler "Strep A nasıl bulaşır, tedavisi var mı?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle İngiltere'de onlarca çocuğun ölümüne yol açmasıyla gündem olmuştu. Peki, Strep A belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Strep a nedir, nasıl bi bakteridir? İşte detaylar

Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Strep A nedir, nasıl bulaşır sorusu yanıt arıyor. Türkiye'de 3 yaşındaki Aras Sönmez'in hayatını kaybetmesinden sonra milyonlarda tedirginlik oluştu. Baba Oğuz Buğrahan Sönmez, hastalığın soğuk algınlığı gibi başladığını ve kısa sürede oğlunu kaybettiklerini söyledi. Peki, Strep A belirtileri nelerdir? İşte detaylar

Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

STREP A BAKTERİSİ CAN ALDI...

Dünyada sık görülen Türkiye'de de çocuklar arasında yayılan 'Streptokok' (Strep A) bakterisi, Ankara'da can aldı. 3 yaşındaki Aras Sönmez, doğum gününde Strep A bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdi. Baba Oğuz Buğrahan Sönmez, hastalığın soğuk algınlığı gibi başladığını ve kısa sürede oğlunu kaybettiklerini söyledi.

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Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

STREP A NEDİR?

Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kişi bakteriyi farkında olmadan taşıma potansiyeline sahip. Kişinin hasta olmaması diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

STREP A BAKTERİSİ ENFEKSİYONU NASIL BULAŞIR?

Bakterinin bulaş seçenekleri arasında yakın temas, öksürük ve hapşırma yer alıyor. Maskesiz ve yakın temasın olduğu işyerleri, okullar, bakımevleri, toplu taşıma gibi alanlarda daha fazla gözlemleniyor.

Strep A nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

STREP A TEDAVİSİ VAR MI, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağırlaşmamış vakalarda antibiyotik ile tedavi edilebilen A Grubu Strep bakterileri boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonları ile baş gösteriyor. Strep A bakterileri, daha ciddi olabilecek bazı hastalıklarla da neden olabiliyor. Bunlardan en tehlikelisi de çoğunlukla çocukları etkileyen kızıl hastalığı olarak bilinen scarlet.

STREP A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

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