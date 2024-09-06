Giriş Tarihi: 06.09.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
22:42
Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde "III. Charles" adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi?
ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? 6 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm ile sorular takip ediliyor. 100.000 TL değerindeki soru şöyle: Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde "III. Charles" adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi? Şıklar değerlendriliyor. Yarışmacıyla birlikte izleyenler de kendilerini ölçüyor. İşte, sorunun cevabı...