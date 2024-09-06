Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde "III. Charles" adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltildi. İşte, yanıt: