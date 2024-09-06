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Giriş Tarihi: 06.09.2024 22:40 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:42

Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde "III. Charles" adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi?

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? 6 Eylül 2024 tarihli yeni bölüm ile sorular takip ediliyor. 100.000 TL değerindeki soru şöyle: Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde "III. Charles" adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi? Şıklar değerlendriliyor. Yarışmacıyla birlikte izleyenler de kendilerini ölçüyor. İşte, sorunun cevabı...

Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde III. Charles adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi?

Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde "III. Charles" adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi? sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltildi. İşte, yanıt:

Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde III. Charles adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde "III. Charles" adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi? sorusunda şıklar şöyle:

A) I. Philip, I. Arthur veya VII. George

D) I. Alexander, I. Jack ve IV. Richard

İşte, cevap:

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Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde III. Charles adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi?

DOĞRU CEVAP: A) I. Philip, I. Arthur veya VII. George

Şu anki İngiltere Kralı III. Charles, tahta geçtiğinde III. Charles adını almak istemeseydi, hangi adlarla da kral olabilirdi?
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