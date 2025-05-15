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Haberler Yaşam Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: “Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi”
Giriş Tarihi: 15.05.2025 18:33 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 18:33

Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: “Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi”

Kahramanmaraş'ta 1 çocuk babası 29 yaşındaki Mesut Kazancı'nın su istediği iş yerinde çıkan tartışmada sopalarla dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Sanıkların ifadeleri kan dondurdu. "Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi"

DHA
Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikanın önünde 6 Eylül 2024'te meydana gelen olayda; kasap Mesut Kazancı çalışanlardan su istedi. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü, Mesut Kazancı sopalarla dövülerek öldürüldü. Kazancı'nın dövüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülenirken, soruşturma sonunda iddianame hazırlandı.

Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi

Görüntülerde Kazancı yerde yatarken sopayla vurduğu görülen Gül Ahmet Irmalı ile Erman N. (43), Abdullah H. (25), Veysel D. (39) ve Yusuf Ü. (38) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle, olaya ait görüntüleri sildirdiği öne sürülen Nacar'ın kardeşi Hacer D. (35) hakkında ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı

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Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi

5 sanığın suçu iştirak halinde işledikleri belirtilen davanın ilk duruşmasına; tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı, tutuksuz sanıklar Veysel D. ve Abdullah H. ile Mesut Kazancı'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Yusuf Ü. ise SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Erman N. ile Hacer D. duruşmada yer almadı.

Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi

"TAHTA TAKOZLA VURDULAR"

Duruşmada ilk olarak Gül Ahmet Irmalı savunma yaptı. Irmalı, "Mesut Kazancı su isteyince Erman N. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Erman N. ve Mesut Kazancı depo içerisine girdiler. Bu esnada iş yeri çalışanları Veysel, Abdullah ve şu an ismini hatırlayamadığım bir kişi olaya müdahil oldu. Bu olay esnasında dışarıdaydım. Tekme, tokat ellerine ne geçtiyse vurdular. Tahta takozla vurdular. Daha sonra bu şahıs ellerinden kurtuldu. Erman N., 'Su ver de içsin' dedi. Ben de suyu uzattım ama kendisi beni onu dövenlerden sandığı için bana vurdu. Ben de bir anlık öfkeyle kendimi savundum. Erman ile Mesut kavga ederken, diğerleri de Mesut'u dövdü. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi

Mahkeme başkanı daha sonra emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri okuyup çelişki olduğunu söylemesi üzerine Gül Ahmet Irmalı, diğer sanıkların kendisini ve ailesini tehdit ettiği için polis merkezinde o şekilde ifade verdiğini, gerçek beyanlarının mahkemedeki beyanları olduğunu söyledi.