Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: “Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi”

"TAHTA TAKOZLA VURDULAR"

Duruşmada ilk olarak Gül Ahmet Irmalı savunma yaptı. Irmalı, "Mesut Kazancı su isteyince Erman N. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Erman N. ve Mesut Kazancı depo içerisine girdiler. Bu esnada iş yeri çalışanları Veysel, Abdullah ve şu an ismini hatırlayamadığım bir kişi olaya müdahil oldu. Bu olay esnasında dışarıdaydım. Tekme, tokat ellerine ne geçtiyse vurdular. Tahta takozla vurdular. Daha sonra bu şahıs ellerinden kurtuldu. Erman N., 'Su ver de içsin' dedi. Ben de suyu uzattım ama kendisi beni onu dövenlerden sandığı için bana vurdu. Ben de bir anlık öfkeyle kendimi savundum. Erman ile Mesut kavga ederken, diğerleri de Mesut'u dövdü. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.