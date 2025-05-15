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Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: “Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi”
Giriş Tarihi: 15.05.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
18:33
Su cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı: “Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi”
Kahramanmaraş'ta 1 çocuk babası 29 yaşındaki Mesut Kazancı'nın su istediği iş yerinde çıkan tartışmada sopalarla dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Sanıkların ifadeleri kan dondurdu. "Paylaşılmasın diye bu görüntüleri silmemizi istedi"