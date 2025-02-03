Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: “Firari olduğunu dahi bilmiyordum”
Giriş Tarihi: 03.02.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:38

Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: “Firari olduğunu dahi bilmiyordum”

Birçok terör eylemine karışan "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık eden aralarında ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ünlü şarkıcı Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın verdiği ifade dikkat çekti.

İHA
Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: Firari olduğunu dahi bilmiyordum

Suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına firarına adı karışan ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: Firari olduğunu dahi bilmiyordum

"FİRARİ OLDUĞUNU DAHİ BİLMİYORDUM"


Polisteki sorguları tamamlanan zanlılar, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyeye gönderilen zanlılardan Kenan Koçak'ın verdiği ifadelere ulaşıldı. Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: Firari olduğunu dahi bilmiyordum

Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını söylediği öğrenilen Kenan Koçak, "Polis müdürüyle en fazla 3-4 defa görüşmüşüzdür. Aramızda herhangi bir ticari ilişki veya husumet yoktur. Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum" şeklinde ifade verdiği anlaşıldı.

Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: Firari olduğunu dahi bilmiyordum

"SEN DE Mİ BİZİMLE GELİYORSUN?"

Şüpheli Kenan Koçak ifadesinde şunları anlattı: "Olaydan bir gün önce arkadaşım Ener Aktaş beni aradı. 'Seni tatile Yunanistan'a götüreyim mi' dedi. Ben de olabilir dedim. Ertesi sabah Ataşehir'de Ener'in evine gittim. Daha sonra aşağı indik. Ener ile tanımadığım Turan Yıldırım konuşmaya başladılar. Ardından emniyet müdürünün arabasına bindik. Ben öne oturdum. Arkama dönüp tanımadığım Turan Yıldırım'a sordum; 'sende mi bizimle geliyorsun? Pasaport vize var mı?' dedim.

Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: Firari olduğunu dahi bilmiyordum

İngiliz vizesi gösterdi. Ardından İpsala'ya doğru yola çıktık. Sınıra geldik. Görevli polise evraklarımızı teslim ettik, ardından Yunan sınırına geçiş yaptık. Orada Yunan polisi belgelerimizi istedi, bir kez daha teslim ettik. Yunan memur benim ve Ener'in geçebileceğini, ancak Turan Yıldırım'ın geçemeyeceğini söyledi. Çünkü pasaportu kayıp gözüküyormuş sistemde.

SON DAKİKA