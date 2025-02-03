Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: “Firari olduğunu dahi bilmiyordum”

Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını söylediği öğrenilen Kenan Koçak, "Polis müdürüyle en fazla 3-4 defa görüşmüşüzdür. Aramızda herhangi bir ticari ilişki veya husumet yoktur. Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum" şeklinde ifade verdiği anlaşıldı.



