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Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: “Firari olduğunu dahi bilmiyordum”
Giriş Tarihi: 03.02.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
20:38
Suç örgütüne yardımla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tan çarpıcı ifade: “Firari olduğunu dahi bilmiyordum”
Birçok terör eylemine karışan "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına yardım ve yataklık eden aralarında ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ünlü şarkıcı Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın verdiği ifade dikkat çekti.