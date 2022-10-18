Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 14:14

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından sular ne zaman gelecek sorusu ilçede kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İSKİ 18 Ekim 2022 Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek?