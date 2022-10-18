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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi
Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 14:14

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından sular ne zaman gelecek sorusu ilçede kesinti yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İSKİ 18 Ekim 2022 Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ, 18 Ekim 2022 su kesintisi listesini resmi sitesinde duyurdu. Verilen bilgilere göre İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bu nedenle vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 18 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah,Yalıköy Mah,Çamlıbahçe Mah,Akbaba Mah,Dereseki Mah,Ortaçeşme Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 18.10.2022 12:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Doğu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 11:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 14:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 12:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi
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