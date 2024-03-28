Sümeyye Yavlak’ın katilinden pişkin sözler: Uyuşturucunun etkisindeydim, affınıza sığınıyorum

Tedirginlik yaşayan Sümeyye Yavlak ile market çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi. Ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırıp, eşini defalarca kalbinden bıçaklayıp öldürdü.