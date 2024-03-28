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Sümeyye Yavlak'ın katilinden pişkin sözler: Uyuşturucunun etkisindeydim, affınıza sığınıyorum
Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
14:36
Sümeyye Yavlak'ın katilinden pişkin sözler: Uyuşturucunun etkisindeydim, affınıza sığınıyorum
Korkunç olay geçen yıl Antalya'da yaşanmıştı... Mehmet Yavlak, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), çalıştığı markette kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Tutuklanan cani koca ise bugün mahkemede savunma yaptı. "Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları...