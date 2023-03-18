Süper hücre nedir, nasıl oluşur? Oraj ve süper hücre fırtınası neden olur, yenisi bekleniyor mu, tekrar olacak mı?

Gaziantep ve Kilis'te meydana gelen süper hücre yağışlarının ardından vatandaşlar endişeyle araştırmaya koyuldu. Türkiye'yi sarsan depremlerin yaşandığı afet bölgesinde, yoğun yağışlar ve sel felaketiyle mücadele sürerken şimdi de süper hücre fırtınası gözlemlendi. Gaziantep ve Kilis'i vuran fırtına ve dolu yağışının ardından vatandaşlar süper hücre nedir, nasıl oluşur sorularına yanıt aramaya koyuldu. Ceviz büyüklüğünde dolu yağışının gözlemlendiği kentte dolu sebebiyle sokaklar beyaza büründü. Peki, oraj ve süper hücre fırtınası neden olur, yeniden bekleniyor mu? İşte yanıtı…