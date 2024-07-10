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Giriş Tarihi: 10.07.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 19:16

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF ile 2024-2025 Süper Lig fikstürü canlı yayın bilgisi

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta soruları taraftarın gündeminde. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere tüm takımların maç takviminin belli olacağı çekimde heyecan dorukta. Ağustos ayında başlayacak sezon öncesi 2024-2025 Süper Lig fikstürü sorgulanıyor. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre çekiliş Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki; Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF ile 2024-2025 Süper Lig fikstürü canlı yayın bilgisi

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemde. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen çekimde yeni sezonun ilk maçları ortaya çıkacak. Ağustos ayı başında oynanacak ilk karşılaşmalar yakın mercek altında. 34 haftalık süreç başlıyor. İşte, 2024-2025 Süper Lig fikstürü hakkında merak edilenler...

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF ile 2024-2025 Süper Lig fikstürü canlı yayın bilgisi

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF ile 2024-2025 Süper Lig fikstürü belli oluyor. Fikstür çekimi Riva'a Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda 11 Temmuz 2024 Perşembe günü gerçekleşecek.

Fikstür çekimi 14.00'de başlayacak.

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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF ile 2024-2025 Süper Lig fikstürü canlı yayın bilgisi

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak fisktür çekiminin beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF ile 2024-2025 Süper Lig fikstürü canlı yayın bilgisi

2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Ağustos ayının ikinci haftası başlıyor. İlk karşılaşmalar 9,10,11 ve 12 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sezonun 1 Haziran itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF ile 2024-2025 Süper Lig fikstürü canlı yayın bilgisi
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