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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF ile 2024-2025 Süper Lig fikstürü canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
19:16
Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF ile 2024-2025 Süper Lig fikstürü canlı yayın bilgisi
Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta soruları taraftarın gündeminde. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere tüm takımların maç takviminin belli olacağı çekimde heyecan dorukta. Ağustos ayında başlayacak sezon öncesi 2024-2025 Süper Lig fikstürü sorgulanıyor. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre çekiliş Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki; Süper Lig fikstür çekimi hangi kanalda?