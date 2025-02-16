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SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU! 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
15:16
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU! 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Diğer tarafta Fenerbahçe ise bugün şampiyonluk yarışındaki farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Peki, 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada? İşte detaylar;