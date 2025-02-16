SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU! 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig güncel puan durumu tablosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün zirve yarışında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Diğer tarafta Galatasaray ise yarın Rizespor deplasmanına gidecek. Karşılaşmaların sonuçlarına göre puan durumu yeniden şekillenecek. Peki, 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?