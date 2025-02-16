Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU! 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:16

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU! 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Diğer tarafta Fenerbahçe ise bugün şampiyonluk yarışındaki farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Peki, 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada? İşte detaylar;

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU! 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig güncel puan durumu tablosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün zirve yarışında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Diğer tarafta Galatasaray ise yarın Rizespor deplasmanına gidecek. Karşılaşmaların sonuçlarına göre puan durumu yeniden şekillenecek. Peki, 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU! 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray 60 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU! 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KASIMPAŞA!

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saatler 19.00'ı gösterdiğinde başlayacak.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU! 16 Şubat 2025 Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA