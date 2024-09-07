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Giriş Tarihi: 07.09.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:37

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-2025 Mili maç arası ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 5. Hafta maç fikstürü

Trendyol Süper Lig'in milli maç arasına girmesiyle taraftarlar ve futbolseverler maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar nedeniyle 4. haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'de milli ara başladı. Milli aranın bitiminde gerçekleşecek Trabzonspor-Beşiktaş derbisi spor camiasının ilgisini çekiyor. Peki, 2024-2025 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, milli ara ne zaman sona erecek?

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-2025 Mili maç arası ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 5. Hafta maç fikstürü

UEFA Uluslar Ligi heyecanının başlamasıyla Trendyol Süper Lig maçlarına ara verildi. 6 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye-Galler milli maçı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Milli ara dönüşünde ise Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlarken Trabzonspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte, Süper Lig milli maç arası takvimi ve 5. haftanın maçları haberin devamında...

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-2025 Mili maç arası ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 5. Hafta maç fikstürü

SÜPER LİG MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

UEFA Uluslar B Ligi'nde milli takımımızın maçları sebebiyle Süper Lig'de milli ara verildi. Milli ara 5. haftanın başlamasıyla birlikte sona erecek. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları13-16 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-2025 Mili maç arası ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 5. Hafta maç fikstürü

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

Galatasaray - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Hatayspor

Antalyaspor - Adana Demirspor

Samsunspor - Konyaspor

Sivasspor - Gaziantep FK

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-2025 Mili maç arası ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 5. Hafta maç fikstürü

Trabzonspor - Beşiktaş

Kayserispor - Eyüpspor

Kasımpaşa - Fenerbahçe

Bodrum FK - Başakşehir

Göztepe (haftaya bay geçecek)

Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-2025 Mili maç arası ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 5. Hafta maç fikstürü
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