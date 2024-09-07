Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-2025 Mili maç arası ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 5. Hafta maç fikstürü

UEFA Uluslar Ligi heyecanının başlamasıyla Trendyol Süper Lig maçlarına ara verildi. 6 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye-Galler milli maçı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Milli ara dönüşünde ise Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlarken Trabzonspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte, Süper Lig milli maç arası takvimi ve 5. haftanın maçları haberin devamında...