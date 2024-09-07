Giriş Tarihi: 07.09.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
16:37
Süper Lig ne zaman başlayacak? 2024-2025 Mili maç arası ne zaman bitecek, kaç gün kaldı? 5. Hafta maç fikstürü
Trendyol Süper Lig'in milli maç arasına girmesiyle taraftarlar ve futbolseverler maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar nedeniyle 4. haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'de milli ara başladı. Milli aranın bitiminde gerçekleşecek Trabzonspor-Beşiktaş derbisi spor camiasının ilgisini çekiyor. Peki, 2024-2025 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, milli ara ne zaman sona erecek?