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Haberler Yaşam SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:24

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de heyecan 27. Hafta maçları ile devam ediyor. Bugün lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Süper Lig puan durumu merak ediliyor. Peki, Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda? İşte 27. hafta Süper Lig güncel puan durumu tablosu

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de zirve heyecanında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın amansız yarışı devam ediyor. Bu takımları Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor takip ediyor. Geride kalan 26 haftada 65 puan toplayan Galatasaray bugün Alanyaspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Peki, Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray 65 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 61 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

SAMSUNSPOR VE BEŞİKTAŞ ZİRVENİN TAKİPÇİLERİ!

Üçüncülük koltuğunda oturan Samsunspor 47 puana sahipken 4. Olan Beşiktaş'ın 44 puanı var.

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?