SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de zirve heyecanında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın amansız yarışı devam ediyor. Bu takımları Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor takip ediyor. Geride kalan 26 haftada 65 puan toplayan Galatasaray bugün Alanyaspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Peki, Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?