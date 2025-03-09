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SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
15:24
SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Süper Lig'de heyecan 27. Hafta maçları ile devam ediyor. Bugün lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Süper Lig puan durumu merak ediliyor. Peki, Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda? İşte 27. hafta Süper Lig güncel puan durumu tablosu