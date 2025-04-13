Süper Lig’de kritik haftalar: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanında maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Osimhen ve Yunus Akgün attı. Sarı-kırmızılılar puanını 74 yaptı.

Fenerbahçe ise Sivasspor'u 3-1 yenerek zorlu deplasmanda galip gelmeyi başardı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım, puanını 71 yaptı ve lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e indirdi.