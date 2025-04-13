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Süper Lig'de kritik haftalar: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maçlar...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
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Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşandı. Lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanında Yunus Akgün ve Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise konuk olduğu Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. İki taraf arasındaki 3 puanlık fark korunurken, ezeli rakipleri şampiyonluk yolunda bekleyen zorlu maçlar var. Peki, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte detaylar...