Süper Lig’e yükselen takımlar hangileri? Üst lige bir takım daha yükseldi! İşte Süper Lig’e çıkan takımlar

SÜPER LİG'E KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

3-7 arasındaki takımlar Süper Lig'e yükselen 3. takımı belirleyecek. Bir biri ile eşleşecek takımlar play-off finaline ulaşmaya çalışacak ve finalde kazanan Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak.