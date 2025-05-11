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Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? Üst lige bir takım daha yükseldi! İşte Süper Lig'e çıkan takımlar
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:46
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
08:46
Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? Üst lige bir takım daha yükseldi! İşte Süper Lig'e çıkan takımlar
Süper Lig'e yükselen takımlar TFF puan durumu ile kontrol ediliyor. 2024-2025 sezonu sonuna gelinirken Trendyol 1. Lig maçlarıyla takip edilen süreçte çıkan takımlar izleniyor. Maç sonuçları taraftarın merceği altına alındı. Peki; hangi takımlar Süper Lig'e çıktı, kaç takım çıkacak? İşte, detaylar...