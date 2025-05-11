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Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:46 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 08:46

Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? Üst lige bir takım daha yükseldi! İşte Süper Lig'e çıkan takımlar

Süper Lig'e yükselen takımlar TFF puan durumu ile kontrol ediliyor. 2024-2025 sezonu sonuna gelinirken Trendyol 1. Lig maçlarıyla takip edilen süreçte çıkan takımlar izleniyor. Maç sonuçları taraftarın merceği altına alındı. Peki; hangi takımlar Süper Lig'e çıktı, kaç takım çıkacak? İşte, detaylar...

Süper Lig’e yükselen takımlar hangileri? Üst lige bir takım daha yükseldi! İşte Süper Lig’e çıkan takımlar

Süper Lig'e çıkan takımlar sezonun bitmesine haftalar kala takip edilmeye başladı. Sergiledikleri son performanslarla lig bileti almak isteyen takımlar puan toplamaya çalışıyor. İlk takımın ardından bir takım daha yükselme sevinci yaşıyor. İşte, TFF ile Süper Lig'e yükselen takımlar:

Süper Lig’e yükselen takımlar hangileri? Üst lige bir takım daha yükseldi! İşte Süper Lig’e çıkan takımlar

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Kocaelispor Süper Lig'e çıkan ilk takım olmuştu. Son maçların ardından Kocaelispor'un ardından Gençlerbirliği lig biletini aldı ve yükselen 2. takım oldu.

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Süper Lig’e yükselen takımlar hangileri? Üst lige bir takım daha yükseldi! İşte Süper Lig’e çıkan takımlar

SÜPER LİG'E KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

3-7 arasındaki takımlar Süper Lig'e yükselen 3. takımı belirleyecek. Bir biri ile eşleşecek takımlar play-off finaline ulaşmaya çalışacak ve finalde kazanan Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak.

Süper Lig’e yükselen takımlar hangileri? Üst lige bir takım daha yükseldi! İşte Süper Lig’e çıkan takımlar

TRENDYOL 1. LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ve Adanaspor küme düşen takımlar oldu.

Süper Lig’e yükselen takımlar hangileri? Üst lige bir takım daha yükseldi! İşte Süper Lig’e çıkan takımlar