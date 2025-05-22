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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.05.2025 22:11 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 22:12

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuç sorgulamaları başladı. Salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte gözler haftanın ikinci çekilişinde. Şansoyunuseverlerin yakından takip ettiği çekilişin sonucu Milli Piyango TV'den noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. İşte, 22 Mayıs 2025 Süper Loto sonuçları MP bilet sorgulama ekranında!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da gözler 22 Mayıs 2025 tarihli çekiliş sonuçlarına çevrildi. Haftanın şanslı numaraları canlı yayında açıklanır açıklanmaz, Milli Piyango online sitesinden de sorgulanabiliyor. İşte, 22 Mayıs Süper Loto sonuçları için sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

22 MAYIS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 22 Mayıs 2025 MPİ Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.